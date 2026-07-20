Враг вновь сосредоточил усилия на Донбассе: подробности боевых действий и карта фронта

Российские войска продолжают активные наступательные действия на востоке Украины, сосредоточивая основные усилия на Донбассе. С начала суток враг уже десятки раз атаковал позиции Сил обороны, пытаясь прорвать украинскую оборону на нескольких направлениях.

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Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Славянском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С начала суток российская армия совершила 70 атак на позиции украинских защитников. В то же время продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных территорий – под обстрелом оказались населенные пункты Сумской области, в частности Бачевск, Пустогород, Коренок, Яструбщина, Волфино, Горки и Студенок.

Северное и Слобожанское направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские военные отразили одну атаку противника. Оккупанты также совершили 25 обстрелов позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры, в частности с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксированы три штурмовые операции врага вблизи Вовчанских Хуторов, Избицкого и Колодезного. Одно боевое столкновение на данный момент продолжается.

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Донбасс: ключевые направления наступления

Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на востоке страны. На Купянском направлении украинские защитники отразили попытку противника продвинуться в районе Куриловки.

На Лиманском направлении враг шесть раз пытался атаковать в районах Новоселовки, Ставков, Лимана и Озерного – одно столкновение еще не завершено.

Особенно напряженной остается ситуация на Славянском направлении, где оккупанты совершили двадцать атак в районах Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Разниковки. Часть боев продолжается.

На Краматорском направлении зафиксировано два штурма, один из которых продолжается до сих пор. В то же время на Константиновском направлении украинские военные успешно отразили восемь атак вблизи Константиновки, Иванополья и Русиного Яра.

Юг и другие участки фронта

Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском направлении – 22 попытки прорыва в районах Торецкого, Софиевки, Кучерового Яра, Белицкого, Мирного, Сергеевки, Удачного, Новоподогородного и Новопавловки. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении враг девять раз атаковал позиции украинских войск, одно боевое столкновение продолжается. На Ореховском направлении Силы обороны остановили попытку продвижения противника вблизи Белогорья.

В то же время на Александровском и Приднепровском направлениях признаков наступательных действий врага не зафиксировано. На других участках фронта существенных изменений не произошло.

Украинские военные продолжают изматывать противника вдоль всей линии боевого столкновения и наносить удары в тылу. Борьба продолжается.

Напомним, на днях Силы обороны в Константиновке подняли сине-желтый флаг. Украинский флаг развелся на одном из зданий города после того, как наши бойцы провели там зачистку, уничтожив российских захватчиков. Операцию провели военнослужащие из полка "Скала".

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на слова начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы полном захвате Константиновки в Донецкой области, прозвучавшие 3 июля, реальная ситуация на фронте свидетельствует об обратном. Бои за город продолжаются, и говорить о его захвате пока нет оснований.

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