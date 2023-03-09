Враг во время массированной атаки ударил ракетами по Ивано-Франковской области: есть прилет

Ночью 9 марта во время массированной ракетной атаки государства-террориста России по территории Украины были зафиксированы попадания в Ивано-Франковской области. Путинские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Глава ОВА подчеркнула, что ракетными ударами по энергетической инфраструктуре украинцев не сломать, и наша страна будет уверенно двигаться к победе в войне с РФ.

"Сегодня мы пережили очередную массированную ракетную атаку российских оккупантов. Раш*сты нагло обстреляли территорию нашей страны в течение ночи. К сожалению, есть ракетные попадания и в нашей области по энергетическому объекту. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – сказала глава ОВА.

Напомним, ночью 9 марта Россия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed и ракетами, из-за чего есть попадания в энергообъекты, пострадавшие и погибшие.

Ранее сообщалось, что украинские защитники ночью 9 марта сбили 34 российские ракеты и четыре дрона-камикадзе иранского производства, которыми оккупанты атаковали ряд регионов. Всего враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования.

Во время массированной ракетной атаки в ночь на 9 марта во Львовской области ракета упала в жилой зоне. В результате действий россиян есть погибшие среди мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве: с первым из них над местом удара в небо поднялся дым, а со вторым загорелись авто возле многоэтажки.

К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление России, устроившей массированную дроновую и ракетную атаку по Украине ночью 9 марта. Он подчеркнул, что агрессор осуществил 81 пуск ракет разного базирования и запускал дроны-камикадзе, чтобы терроризировать мирных людей.

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