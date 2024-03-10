Враг возобновил атаки на Ореховском направлении: ВСУ отбили три атаки – Генштаб

Российская армия возобновила наступление на Ореховском направлении. За сутки ВСУ отбили три атаки в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в воскресенье, 10 марта. В течение суток произошло 53 боевых столкновения.

Отмечается, что противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины. Российские военные активно применяют авиацию и квадрокоптеры типа FPV. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Всего враг нанес 3 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть раненые. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станции радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Российские военные продолжают наносить авиационные удары по Сумской и Харьковской областях. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника. Там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Раздоловка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Клещиевка, Андреевка и восточнее Часова Яра Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 14 атак врага. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные ударі в районах населенных пунктов Угледар, Водяное, Урожайное Донецкой области. Кроме того, оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята попытка штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, численность группировки захватчиков на Авдеевском и Запорожском направлениях остается постоянной – примерно по 50 тысяч оккупантов на обеих линиях фронта. Хотя ситуация довольно сложная, враг несет значительные потери.

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