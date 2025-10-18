Враг второй раз коварно атаковал Сумы дронами: повреждены вокзал и вагоны, есть пострадавшие. Фото

18 октября Сумы подверглись очередной вражеской атаке ударными беспилотниками. Это уже второй обстрел города за сутки.

По данным местных властей, зафиксировано попадание вблизи образовательных учреждений и объектов железнодорожной инфраструктуры. Взрывной волной повреждено здание вокзала и окна в пассажирских вагонах.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Игорь Кальченко и начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Предварительно, информации о пострадавших нет.

Российские войска продолжают целенаправленно атаковать гражданские объекты Сумской громады, в частности образовательные учреждения и инфраструктуру транспорта.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь соблюдение правил безопасности может спасти жизнь.

В ГСЧС уточнили, что враг попал по автозаправке, объектам железнодорожной инфраструктуры, а также вблизи образовательных учреждений.

В результате атаки ранены два человека.

Сотрудники ГСЧС обследовали территории, обнаружили очаги горения, ликвидировали их. А также помогли гражданам.

Стоит отметить, что с ночи Сумская громада подвергается массированным атакам со стороны российских оккупантов. Сегодня враг прицельно ударил ударным беспилотником по автозаправке в Заречном районе города. Пострадала 51-летняя женщина, которая находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

Напомним, россияне 17 октября атаковали объект инфраструктуры в Сумах, сбросив на него две авиабомбы. Взрывной волной в расположенных поблизости многоэтажках выбило окна. Пострадал мужчина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 6 октября россияне ударили по роддому в Сумах. В медучреждении начался пожар.

На момент атаки в здании находились 166 человек, среди них – 11 детей. К счастью, персонал и пациенты успели спрятаться в укрытие, поэтому обошлось без раненых и погибших. Помощь понадобилась только 60-летней работнице медучреждения со стрессовой реакцией на взрыв.

