Враг второй раз коварно атаковал Сумы дронами: повреждены вокзал и вагоны, есть пострадавшие. Фото
18 октября Сумы подверглись очередной вражеской атаке ударными беспилотниками. Это уже второй обстрел города за сутки.
По данным местных властей, зафиксировано попадание вблизи образовательных учреждений и объектов железнодорожной инфраструктуры. Взрывной волной повреждено здание вокзала и окна в пассажирских вагонах.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Игорь Кальченко и начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Предварительно, информации о пострадавших нет.
Российские войска продолжают целенаправленно атаковать гражданские объекты Сумской громады, в частности образовательные учреждения и инфраструктуру транспорта.
Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь соблюдение правил безопасности может спасти жизнь.
В ГСЧС уточнили, что враг попал по автозаправке, объектам железнодорожной инфраструктуры, а также вблизи образовательных учреждений.
В результате атаки ранены два человека.
Сотрудники ГСЧС обследовали территории, обнаружили очаги горения, ликвидировали их. А также помогли гражданам.
Стоит отметить, что с ночи Сумская громада подвергается массированным атакам со стороны российских оккупантов. Сегодня враг прицельно ударил ударным беспилотником по автозаправке в Заречном районе города. Пострадала 51-летняя женщина, которая находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.
Напомним, россияне 17 октября атаковали объект инфраструктуры в Сумах, сбросив на него две авиабомбы. Взрывной волной в расположенных поблизости многоэтажках выбило окна. Пострадал мужчина.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 6 октября россияне ударили по роддому в Сумах. В медучреждении начался пожар.
На момент атаки в здании находились 166 человек, среди них – 11 детей. К счастью, персонал и пациенты успели спрятаться в укрытие, поэтому обошлось без раненых и погибших. Помощь понадобилась только 60-летней работнице медучреждения со стрессовой реакцией на взрыв.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!