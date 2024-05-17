Враг выдохся, его численное преимущество размазывается по всему фронту. Интервью с полковником Недзельским

Определенное снижение темпов наступления российской оккупационной армии в Харьковской области можно объяснить несколькими причинами. Одна из них состоит в том, что главе Кремля Владимиру Путину требовалась хоть какая-то "победа" в канун 9 мая. Поскольку этот план сорвался, соответственно, исчезла необходимость слишком торопиться. Еще одна причина – в ситуации, когда украинская и западная военная разведка в курсе всех перемещений войск, очень трудно тайно собрать большую группировку для прорыва фронта. Как только она появляется, ее атакуют.

Основные силы оккупационной армии "размазаны" вдоль всей линии фронта. Направление главного удара, похоже, не определено. Противник тестирует украинскую оборону и ищет слабые места. Если найдет хотя бы одно, бросит все силы и средства. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Недзельский.

– Президент Зеленский сообщил о частичной стабилизации ситуации вблизи Волчанска на Харьковщине, несмотря на то что враг продолжает продвигаться. Как вы оцениваете эту хорошую новость? Может ли она быть признаком того, что военная помощь союзников уже поступила на этот участок фронта?

– Я глубоко убежден, что Путин хотел сделать "подарок" своим ветеранам или кому-то еще на 9 мая и одержать небольшую победу на фронте. Но к нашему счастью, к нашей гордости, этого не получилось, такого удовольствия мы ему не доставили. Следовательно, можно говорить о том, что популистский план Путина был сорван.

Именно этим можно объяснить, почему темпы наступления вражеской армии снизились. Путин – психопат, ведь нет никаких объективных причин привязывать дату наступления к каким-либо праздникам или историческим событиям.

– То есть вы считаете, что враг просто выдохся? Задолго до наступления в Харьковской области практически все военные эксперты утверждали, что наступление невозможно, поскольку у противника объективно нет для этого ресурса. Таким образом, они были правы?

– Да, совершенно верно. Дело в том, что еще раньше все военные специалисты говорили, что у Путина никогда не было достаточно сил, чтобы захватить Харьков, вести городские бои. Теория вооруженных противостояний утверждает: если вы хотите наступать, у вас должно быть войск как минимум в пять раз больше, чем у противника. Если будет меньше, велика вероятность, почти стопроцентная, что вы терпите поражение.

У Путина не было большого преимущества в численности в этом направлении. Да, в общем он имеет большие войска, но надо было собрать со всех фронтов, создать определенный клин, ударное направление и т. д. Но мы бы его вычислили, мы бы нанесли массированные удары… Все это очень сложно организовать так, чтобы никто не узнал, – сконцентрировать большую группировку войск на направлении главного удара и сделать так, чтобы наступление было успешным.

Таким образом, это преимущество Путина в личном составе теряет смысл, несмотря на то что речь идет о преимуществе в 20 раз. Как только он начинает концентрировать войска на определенном направлении, наша разведка, которой помогают западные разведки, мгновенно это фиксирует. Как только образуется определенная группировка, мы наносим по ней удары и распыляем эти силы.

Так что преимущество врага в численности размазывается по всему фронту и теряет пробивную функцию.

– Да, враг "размазывает" свои силы – практически вдоль всей линии фронта ведутся активные боевые действия. Но можно ли говорить об изменении акцентов? Например, можно заметить, что интенсивность боев вблизи Часова Яра или на Авдеевском направлении несколько упала, в то же время усилились бои на северо-востоке. Видите ли вы определенные тенденции? Можно ли спрогнозировать, какое направление враг выберет в качестве приоритетного?

– Пока, думаю, и сам враг этого не знает. Он пытается определить самые слабые места в нашей обороне, и, как только найдет такое место, как только на определенном участке фронта будет прорыв украинской обороны, сразу туда начнут перебрасывать силы со всех фронтов. Причем это не новая тактика. Так было и во время Второй мировой войны, когда происходили широкие фронтальные наступления.

Иногда определенное направление готовилось для главного удара, но оказывалось, что там у противника сильная оборона. На остальных участках, где создавалась видимость наступления, чтоб отвлечь туда войска противника, профессиональные командиры прорывали оборону. В таком случае командование штаба мгновенно изменяло оперативный план и выбирало другое направление главного удара. Именно по такой логике и действует Путин.

– Вы, как харьковчанин, наверное, очень хорошо знаете, что там сейчас происходит. Город постоянно атакуют. Считаете ли вы, что есть возможность эффективно защитить город от вражеских ракет и дронов?

– Конечно, есть. Там работает система ПВО. К ее разработке приобщилось множество талантливых ученых, командиров, в том числе из числа выпускников Харьковского военного университета.

Харьков, в принципе, защищается очень хорошо. Но проблема в том, что город расположен очень близко к границе с Россией – всего в 40 километрах. Поэтому ракеты могут преодолевать это расстояние очень быстро. Иногда средствам ПВО удается сбивать ракеты, иногда – нет. Так же с дронами, хотя там своя специфика. Проблема есть, но харьковчане справляются.

– Раньше часто обсуждалась тема создания санитарной или демилитаризованной зоны на территории России. В контексте этого бесконечного террора пограничных областей Украины, возможно, стоит об этом упомянуть? Допускаете ли вы, что при определенных обстоятельствах в перспективе такая зона могла бы быть создана?

– Да, это хорошая опция, но это полумера, как мертвому припарка. О какой санитарной зоне можно говорить с захватчиком, с агрессором, который просто наплевал на международное право, на международные соглашения? Устанавливать санитарную зону с фашистом, который бомбит жилые кварталы в центре Харькова, когда погибают дети, женщины, пожилые люди?

У меня большие сомнения, что это будет эффективно. Я знаю, что представляют собой российские военные, мне приходилось общаться с ними, и я могу сказать: они понимают только силу. Нужна только масштабная помощь наших западных партнеров и жесткий ответ. Никаких компромиссов, никаких договоренностей. Оккупационная армия должна отойти за границы 1991 года – а потом начинаем вести разговор о компенсациях и остальном.