Враг 'выходит на удушение' Покровска и готовит масштабный котел. Интервью с Иваном Ступаком

Российская оккупационная армия ведет наступление почти 16 месяцев и бьет мировые рекорды. Правда, по потерям на поле боя Кремль также уже давно стал рекордсменом, но это его не останавливает. Пока экономика РФ не "сломается", наступление будет продолжаться. Не потому, что речь идет о действительно важных военных победах, а просто потому, что у кремлевских властей такая прихоть. По большому счету мощные экономические, а не военные удары могли бы остановить агрессора.

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Впрочем, пока этого не произошло, враг продолжает реализовать свой план. Он состоит в том, чтобы обойти город Покровск и выйти на его "удушение", перерезать пути поставок украинской группировки, чтобы заставить его выйти из города. Еще более амбициозная цель – создать масштабный "котел" на площади между Покровском и Временным Яром. Если враг будет видеть, что это слишком сложная задача, то будет достигать цели путем создания меньших "котлов".

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Российские оккупационные войска движутся в обход крупных городов на востоке нашей страны, в частности, они не атакуют Покровск "в лоб". По оценкам аналитиков издания Financial Times, тактика врага может заключаться в том, чтобы отрезать логистику украинских сил обороны и заставить их выйти из города. Считаете ли вы, что эта тактика может сработать? Отдельный вопрос – об опасности установления контроля над большими автодорогами вблизи Покровска.

– Еще с сентября месяца было очевидно, как они будут работать. Они не идут в лоб, они идут через западные окраины Покровска, режут нам сообщение с Днепропетровской областью. Сообщения буксуют, техника не едет, снаряды не едут, люди не едут… Все надо возить окольными путями, это труднее, это дольше, это не так удобно.

Как говорят борцы, противник "выходит на удушение". Они начинают подавлять город Покровск.

Если посмотреть на карту боевых действий, в частности, на участок, где одновременно видны Покровск и Часов Яр. Если провести между этими населенными пунктами прямую линию и сделать из нее дугу, чтобы она извивалась вверх в район Дружковки, то мы не сильно ошибемся, если предположим, что Российская Федерация вообще имеет целью – сделать такой масштабный "котел" объемом около тысячи квадратных километров.

Конечно же, есть сто пятьсот различных факторов, влияющих на ситуацию, и известных, и неизвестных, которые Россия также не может учесть и предусмотреть, поэтому они также работают с десятком меньших котлов. В частности, "котел" в том, что осталось от Курахово. Итак, есть попытка сделать большой "котел", если не получится – маленькими "котлами". Но приблизительный замысел можно понять следующим образом.

– Допускаете ли вы, что трасса, которая проходит мимо Покровска и направляется в Константиновку, частично уже не подконтрольна Силам обороны?

– Я бы не сказал, что она перебита, но она простреливается. И чем ближе россияне подходят, тем ситуация становится более критичной. Военные говорят, что расстояние в 2 километра – это уже критично.

Там уже можно ставить специальные противотанковые установки, там можно использовать БПЛА на проводе и т.п. Это то, что работает против нас. Ездить можно, но на бешеной скорости, по полям, когда из тебя все вылетает, и печень, и все... Но только таким образом, иначе нельзя.

– Вы предполагаете, что город Покровск не будет взят, а будет окружен?

– Они могут вынудить наших военных отойти. Многое будет зависеть от того, какая там оборона. Пока не видно, что оборона там очень сильная. Если братья Покровск "на удушение", то будет как с Угледаром.

Угледар находится на высоте. Его держали два года и два месяца. Военные говорят, возможно, мы могли его еще полгода держать, но враг обошел город с трех сторон и создал такую ситуацию, когда Угледар просто невозможно было держать дальше и его были вынуждены бросать. Такая тактика в РФ.

Но покинуть город – это экономия сил и времени. Так как после Бахмута, где, по разным признакам, российская армия положила 17-25 тысяч, командование РФ посидело, почесало в носу и решило действовать иначе, "котлами". Это штука, которая работает.

– Давайте рассмотрим Купянское направление. Враг форсировал реку Оскол, но не закрепился на правом берегу, не правда ли?

– Нет, враг закрепился, он находится на том берегу. Я предполагаю, что у них же проблемы с подтягиванием техники, с опрокидыванием людей. Сначала все это нужно аккумулировать, а далее двигаться вперед. Но они хотят брать Купянск в "котел", такие планы у них есть.

– Но возникает вопрос: где враг берет столько резервов?

– Никто не знает. Даже западные аналитики, военные генералы с четырьмя звездами устали высчитывать и предполагать, когда у них закончится этот ресурс, потому что почти 16 месяцев российская армия находится в режиме нон-стоп. Такого раньше никто представить не мог. Это будут изучать по учебникам военного дела – насколько РФ была готова вкладывать ресурсы в эту войну.

В принципе, если максимально упростить этот пример, то это о том, насколько ты готов вложиться в то, чтобы получить вещь, которая тебе нравится. Она не дает тебе каких-либо особых преимуществ или супер свойств. Ты просто хочешь этого. Ты открываешь кошелек и видишь, что еще немного не хватает. И ты готов еще что-нибудь из квартиры вынести, холодильник, телевизор и гарнитуру, чтобы заполучить эту вещь.

Это повторяется снова и снова. Вопрос в цене и том, когда Россия на этой цене сломается.

Мы видели оценки западного экономиста по фамилии Кеннеди по экономике РФ. По его словам, в России приближается финансовый кризис и что Путин оказался на развилке: остановить войну, чтобы экономически спасти Россию. И ему придется это сделать. Но пока есть преимущества на фронте, зачем останавливаться?

Тот же аналитик указывает: то, что выделяется из бюджета РФ на армию, есть аналогичная сумма внебюджетного финансирования, корпоративное кредитование и т.д. Он посчитал, что в РФ работает печатный станок, то есть они печатают деньги. Поэтому велика вероятность, что РФ может сломаться именно экономически, а не в военном плане. Я предполагаю, что именно с этим связаны все эти вбросы на фронт – получить как можно больше территориальных захватов, пока экономика это позволяет. Как только экономика скажет: все, стоп – тогда россияне остановятся и на фронте.

– То есть можно сказать, что именно экономическая составляющая наиболее значима относительно возможностей страны-агрессора продолжать войну, а значит, именно на лишение России этих возможностей должны быть направлены действия союзников Украины?

– Я думаю, должно быть так. Мое мнение следующее: если бы эти 14 тысяч ограничений против России были введены в течение марта-октября 2022 года, то РФ бы получила коллапс. Я не являюсь экономистом, но мое внутреннее убеждение подсказывает, что это могло бы разрушить РФ до основания. Но есть много разных факторов, которые пытались учитывать, когда вводили санкции.

Это наличие ядерного вооружения – разумеется, все это считалось, инкорпорированность РФ в мировое сообщество – в разные международные организации, в разные процессы и т.д. В частности, поставка урана и атомных электростанций США, Канады. Похоже, 30% поставляла именно Россия. Титан для авиационной отрасли – Boeing, Embraer, Airbus. 30% рынка алмазов в мире Россия держала до последнего времени. Плюс нефтяной рынок. Некоторые страны очень беспокоились, что если таким образом убить РФ, это приведет к росту цен.

И финал – отсутствие лидерства среди стран Запада вообще. Есть ли много политиков, лидеров, готовых брать на себя ответственность? Действительно Байден заявляет: санкции по максимуму – когда до окончания его каденции осталось семь дней.