Враг выпустил семь кассетных бомб по Сумам: есть пострадавшие, под завалами обнаружили погибшего

В воскресенье, 19 июля, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. В ходе аварийно-спасательной операции из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины, а троих пострадавших госпитализировали.

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Попадание зафиксировали в Ковпаковском районе города. О последствиях российской атаки сообщил мэр города Сумы Артем Кобзар.

Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, жилой сектор и промышленная зона. В результате атаки возникли значительные разрушения, на местах попаданий работают спасатели, медики и другие профильные службы.

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Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Также известно о трех госпитализированных пострадавших, которым была оказана медицинская помощь.

OBOZ.UA писал:

Недавно российские войска уничтожили центр реабилитации детей и людей с инвалидностью в Сумской области. Они нанесли по нему удары, в результате чего вспыхнул пожар, и пострадавшее здание сгорело дотла.

Российские террористы нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погибли как минимум три человека, есть раненые. Разрушены частные дома, возникли пожары.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что семь мирных жителей, среди которых 4-летний ребенок, пострадали в результате российских атак по Сумам и Сумскому району. Враг применил реактивные системы залпового огня, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы, атаковав город и прилегающие населенные пункты.

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