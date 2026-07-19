В Сумской области оккупанты уничтожили центр реабилитации детей и людей с инвалидностью. Фото

Российские войска уничтожили центр реабилитации детей и людей с инвалидностью в Сумской области. Они нанесли по нему удары днем 18 июля: вспыхнул пожар, пострадавшее здание сгорело дотла.

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На территории центра, в частности, находились отделения иппотерапии и большая конюшня. О последствиях атаки пишет издание "Кордон. Медиа".

Что известно

Днем накануне россияне нанесли удары по центру реабилитации в одном из населенных пунктов Сумского района.

Удар пришелся по зданию центра: вспыхнул пожар, в результате которого здание полностью сгорело, сообщили источники "Кордон. Медиа".

В этом центре проходили реабилитацию дети и взрослые с инвалидностью. Здесь с ними работали специалисты, помогая восстанавливать физическое и психоэмоциональное состояние, развивать бытовые, коммуникативные и учебные навыки.

В частности, на территории центра работало отделение иппотерапии (так называют высокоэффективный метод медицинской и психологической реабилитации с помощью верховой езды и взаимодействия с лошадьми) и большая конюшня.

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"Информация о пострадавших – уточняется. Фотографии последствий удара опубликовала директор центра Елена Сущенко", – отметили в "Кордон. Медиа", показав кадры разрушений.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля в результате ударов врага по Сумам и окрестностям пострадали семь человек, среди них – 4-летний ребенок.

А 15 июля авиаудар РФ по областному центру унес жизни трёх человек. Более 20 мирных жителей тогда пострадали, в том числе были ранены двое детей.

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