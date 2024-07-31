Враг задействовал 57 единиц бронетехники: бойцы 79-й бригады вторично отразили массированный штурм на Кураховском направлении. Видео

Украинские бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС, воюющие на Кураховском направлении, феерически отразили второй массированный штурм российских оккупантов на Кураховском направлении в Донецкой области. Несмотря на огромное количество техники, которую задействовали оккупанты, наши десантники все их попытки "умножили на ноль".

Видео дня

Об этом украинские защитники из 79 ОДШБр сообщили в соцсетях. Они также обнародовали видео уничтожения врага.

Российская армия вторично бросила в атаку 57 единиц бронетехники, чтобы прорвать оборону десантников, но снова потерпела фиаско.

В 79-й ОДШБр рассказали, что оккупанты в течение одного дня использовали 10 танков, 47 боевых бронированных машин с пехотой, 10 мотоциклов и один баги.

"Несмотря на бешеное количество вражеской техники, все попытки врага в очередной раз были умножены на ноль: в ходе боя наши воины поразили 12 боевых бронированных машин, восемь российских танков, девять мотобайков и баги. Уничтожено 36 окупантов, еще 32 ранены" сообщении десантников.

На опубликованном видео видна блестящая боевая работа украинских артиллеристов, операторов ударных дронов, противотанкистов, саперов и пехоты.

"Искалеченные российские штурмовики с оторванными конечностями, почувствовавшие ярость таврических десантников и в панике бросающиеся ползти с поля боя, – вот что нужно показывать каждому, кто еще собирается принять участие в "СВО", – подчеркнули защитники.

В итоге боя десантники подвели шесть танков и семь ББМ окупантов с пехотой, сожгли все 12 мотобайков. Кроме того, 40 россиян были уничтожены, еще 37 ранены, отметили в 79-й ОГШБр.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно воины 79-й бригады отразили один из крупнейших российских смешанных штурмов. 57 единиц бронированной техники, 12 мотоциклов и 200 штурмовиков пытались прорвать оборону украинцев.

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