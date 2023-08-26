"Врага очень донимает контрбатарейная борьба": Гуменюк рассказала о ситуации на Херсонщине

Украинские военнослужащие проводят в Херсонской области мощную контрбатарейную борьбу. В результате российские оккупанты несут большие потери в технике и личном составе.

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Ежедневно защитники страны уничтожают десятки захватчиков и различную технику врага. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские войска выбивают россиян с позиций, которые они пытаются занять после отхода воды в результате подрыва Каховской ГЭС. В частности, Силы обороны уничтожают плавсредства захватчиков, на которых они пытаются маневрировать между островами.

"Врага очень донимает наша контрбатарейная борьба. Очень мощно выбивают их с тех позиций, которые они пытались освоить после отхода воды, причиненной техногенной катастрофой на Каховской ГЭС. Сейчас каждый день в наших сводках от 30 до 50 оккупантов уничтожено. Очень мощно уничтожается их речной недофлот, на котором они пытаются маневрировать между островами", – сказала Гуменюк.

Также Гуменюк добавила, что только за прошедшие сутки 25 августа украинские военнослужащие ликвидировали 40 оккупантов и различную технику, в частности, лодку и 8 единиц бронетехники.

Кроме того, защитники страны уничтожают посты наблюдения и радиолокационные станции, с помощью которых войска РФ пытаются отслеживать действия Сил обороны в Херсонской области.

"Очень большая работа проводится по уничтожению крупнокалиберных пушек. За прошедшие сутки уничтожено более 40 оккупантов, 8 единиц автобронетанковой техники и одна лодка. Также существенная работа проводится по уничтожению комплексов, которые защищают оккупантов и собирают информацию. Это посты наблюдения, радиолокационные станции, с помощью которых они пытаются выявить дальнейшие действия Сил обороны", – заявила спикер ОК "Юг".

Напомним, российские войска в ночь на 26 августа обстреляли жилые дома в населенном пункте Ольговка Херсонской области. В результате обстрела многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России на захваченных территориях на юге нашего государства пытаются усилить свою вторую и третью линию обороны. Это происходит под напором Сил обороны Украины – враг понимает, что украинские военные уже близко.