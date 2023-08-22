Дополнительные окопы и конструкции: Гуменюк рассказала, как войска РФ на юге укрепляют вторую и третью линию обороны

Оккупационные войска России на захваченных территориях на юге нашего государства пытаются усилить свою вторую и третью линию обороны. Это происходит под напором Сил обороны Украины – враг понимает, что украинские военные уже близко.

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Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в понедельник, 21 августа. По ее словам, россияне и раньше понимали, что ВСУ будут прорывать их линии обороны на южном направлении, поэтому несколько месяцев активно минировали территории.

Сейчас же оккупанты пытаются уплотнить оборону и создают железобетонные конструкции. Также враг пытается дополнительно окопаться и глубже укрепиться.

"Но видим и наблюдаем эту работу уже на втором рубеже обороны. И третий рубеж уже начинает проявлять себя. То есть они понимают, что через некоторое время им понадобится уже третий", – рассказала Гуменюк.

Ранее CBS с ссылкой на украинских и западных чиновников сообщило, что украинские военные добились прогресса в своем контрнаступлении. Вооруженные силы Украины преодолели российское минное поле и вступили в бой за освобождение Токмака, что в Запорожской области.

Этот город является жизненно важным барьером, стоящим между украинскими защитниками и временно оккупированным юго-восточным городом Мелитополем.

По мнению аналитиков Института изучения войны, неназванные официальные лица США, вероятно, имели в виду недавние украинские наступления к северу и востоку от Роботино (приблизительно 23 км к северо-востоку от Токмака).

Как сообщал OBOZREVATEL, замминистра оборони Анна Маляр сказала, что ВСУ добились успехов в контрнаступлении в Запорожской области. В освобожденном Работино сейчас идет плановая боевая работа.