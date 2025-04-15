'Врага уничтожают на подступах': в ВСУ рассказали о боях за поселок Разлив, который оккупанты 'захватили' еще две недели назад. Видео

Российские оккупационные войска в течение двух последних недель пытаются штурмовать населенный пункт Разлив в Донецкой области, о "захвате" которого официально отчитались еще 1 апреля. Оккупанты бросают на "освобождение" поселка силы из трех направлений.

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Об этом рассказали на официальной Facebook-странице Тактической группы "Угледар" в понедельник, 14 апреля. Военные показали, как уничтожают врага, скрывающегося в подвалах школ и домов, и его военную технику.

Там отметили, что бойцы группы удерживали часть Разлива в то время, как минобороны государства-агрессора отчиталось о его оккупации.

В группе отметили, что артиллерия, РСЗО и дроны Сил обороны Украины уничтожают захватчиков еще на подступах к Разливу. Поля и дороги у населенного пункта усеяны десятками багги, квадроциклов, мотоциклов, автомобилей и ББМ, а также сотнями погибших российских оккупантов.

"Некоторым все же удается прорваться к Разливу. Там оккупанты, как крысы, прячутся в развалинах домов и административных сооружений, часто без пищи и воды. А только голодные и жаждущие вылезают из логов, их сразу уничтожают", – рассказали в тактической группе "Угледар".

Отметим, что аналитики DeepState 10 апреля сообщили, что войска России продвинулись в населенном пункте Разлив. Однако на карте показано, что поселок не полностью оккупирован врагом.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ рассказали о боях за поселок Шевченко на Покровском направлении. В результате успешной боевой операции украинским воинам удалось выбить врага и остановить его наступление на Покровск.

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