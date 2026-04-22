'Врага успешно ликвидировали': Третий армейский корпус опроверг заявление РФ о полной оккупации Луганщины

Третий армейский корпус опроверг очередное фейковое заявление генштаба и минобороны РФ об установлении полного контроля над Луганской областью. Подразделения Тройки удерживают позиции в районе сел Надежда, Новоегоровка и Грековка.

Об этом сообщила пресс-служба корпуса. Военные также обнародовали кадры ударно-поисковых действий Третьей штурмовой вблизи Новоегоровки на Луганщине.

На кадрах видно, как бойцы зачищают вражеские блиндажи в посадке возле села.

"И здесь – ни оккупационных войск, ни инфильтрированных российских солдат. Потому что тех, что обнаружили, – успешно ликвидировали бойцы "Karakurt Colony" 2-го мехбата", – прокомментировали видео в Тройке.

В корпусе отметили, что российские генеральный штаб и минобороны неоднократно заявляли о "полном захвате" или "установлении контроля" над всей территорией Луганской области.

"Но каждое заявление противника в очередной раз умножают на ноль подразделения Тройки. Новоегоровка, Надежда, а также Грековка – под контролем украинских войск на Луганщине, которые продолжают удерживать бойцы Третьей штурмовой бригады!", – отметили в Тройке.

Представитель корпуса Александр Бородин в комментарии Интерфакс-Украина отметил: несмотря на то, что россияне постоянно ведут наступательные действия и продолжают тратить огромное количество личного состава, сил и средств, линия фронта почти не меняется.

Также он сообщил, что сейчас враг не проводит мощных механизированных штурмов, которые происходили не так давно.

"Поэтому в целом ситуация стабильная, но мотивация врага чувствуется в том смысле, чтобы военным путем решить вопрос всей территории Луганской области. И штурмовые действия в целом по направлению Боровая-Лиман, уже как год у них оперативная задача по продвижению на этом направлении, потому что это ключ от Славянска и Краматорска", – пояснил он.

Отметим, что 21 апреля начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов снова объявил о "полном контроле" российских войск над территорией Луганской области. Об этом сообщали российские пропагандистские медиа.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW объяснили, что такой риторикой РФ пытается скрыть провал в весенне-летней кампании 2026 года. Оккупанты начали свое весенне-летнее наступление 2026 года не позднее 17 марта, но до сих пор не достигли каких-то тактически значимых успехов, потеряв примерно 10 квадратных километров на театре военных действий с того времени.

