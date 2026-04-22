Россия преувеличивает свои успехи в войне против Украины и пытается скрыть провал: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Герасимова

Военное командование страны-террориста России продолжает выдумывать сами себе успехи, которые не имеют ничего общего с реальной ситуацией на поле боя. Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов снова заявил, что россияне "захватили" всю Луганскую область.

Видео дня

Также российский генерал рассказал, что с начала 2026 года путинская армия "захватила" более 1700 квадратных километров и 80 населенных пунктов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Выдуманные победы

Эксперты ISW отметили, что генерал Герасимов озвучивает сильно преувеличенные заявления о продвижении российских войск на фоне слабых результатов их весенне-летнего наступления. Военный преступник утверждал, что только в марте и апреле 2026 года оккупанты захватили около 700 квадратных километров и 34 населенных пункта.

ISW располагает лишь данными, позволяющими оценить, что российские войска продвинулись на 381,5 квадратных километра и захватили 13 населенных пунктов с начала 2026 года. Российское военное командование ранее также трижды заявляло о захвате Луганской области, два из которых произошли после контрнаступления Украины осенью 2022 года в этом районе.

Герасимов сделал несколько преувеличенных заявлений о российских операциях на конкретных участках линии фронта, даже по сравнению с другими российскими источниками. Начальник Генерального штаба ВС РФ утверждал, что российские войска продвинулись на расстояние семи километров от Краматорска и 12 километров от Славянска, но даже самые обширные предыдущие заявления России, которые наблюдались в ISW, указывали на то, что ближайшими российскими войсками были примерно 14 километров от Краматорска и 9 километров от Славянска.

Лживая риторика РФ повторяется

Даже самые снисходительные интерпретации других российских источников не подтверждают утверждения Герасимова. Максималистская зона возможных российских захватов, которая включает в себя районы, где, по оценкам ISW, оккупанты продвигались или проникали на территорию Украины только в пределах подтвержденных данных, а также неподтвержденные районы, которые российские источники считают захваченными в период с 1 января по 21 апреля, составляет 715 квадратных километров украинской территории, всего 42 процента от заявленных Герасимовым российских захватов за тот же период.

Примечательно, что ни один российский источник не предоставил карту, охватывающую территорию, приблизительно равную 1700 квадратным километрам российских "захватов" в 2026 году. Некоторые из заявлений Герасимова охватывают населенные пункты, расположенные в нескольких километрах от самых дальних границ заявленных российскими источниками наступлений.

Аналитики уверены, что такой риторикой Герасимов пытается скрыть неутешительные результаты России в весенне-летней кампании 2026 года. Оккупанты начали свое весенне-летнее наступление 2026 года не позднее 17 марта, но до сих пор не добились каких-либо тактически значимых успехов, потеряв около 10 квадратных километров на театре военных действий с 17 марта.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник вслед за президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что Киев не намерен выводить свой войска с Донецкой области. По его словам, Украина отвергает российские ультиматумы и не подарит врагу ни одного квадратного миллиметра своей территории.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины полный выход из Донецкой и Луганской областей, как того хочет Россия, будет стратегическим проигрышем. В случае реализации такого сценария там останутся фортификации и линия обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!