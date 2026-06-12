Ракета попала в жилой район: оккупанты атаковали Одесскую область, есть раненые. Фото

В пятницу, 12 июня, военные российской оккупационной армии нанесли удар по Одесской области. Вражеская ракета попала в жилой район.

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В результате атаки есть двое раненых. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Российский террор продолжается

О циничной атаке захватчиков чиновник сообщил в 12:35. Российская армия запустила ракету по гражданской инфраструктуре. Целью врага стал частный сектор в южной части области.

"Вспыхнули три жилых дома, еще три повреждены. К сожалению, два человека получили осколочные ранения", – сообщил Кипер.

В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте попадания работают все соответствующие службы.

Информация о количестве пострадавших, а также о масштабах разрушений и последствиях атаки в настоящее время уточняется.

Напомним, ночью 12 июня враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Сумщины. В результате атаки погибла и была ранена сотрудница УЗ. Жизнь женщины оборвалась, когда она направлялась в укрытие. Также значительные разрушения и повреждения понесло трехэтажное нежилое здание.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что эффективность сбивания российских баллистических ракет противовоздушной обороной Украины снизилась. Это произошло из-за серьезной нехватки боеприпасов для систем ПВО, в частности, управляемых ракет для западных комплексов противовоздушной обороны.

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