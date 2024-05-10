'Врагу надо, чтобы была паника': Черник оценил, могут ли оккупанты прорвать линии обороны на Харьковщине и есть ли угроза Харькову

Чтобы попытаться оккупировать Харьков, россиянам нужно было бы накопить не менее 100 тысяч личного состава и по крайней мере 1,5 тысяч танков. Таких ресурсов на фоне активизации на севере Харьковщины у врага нет и в помине.

Однако одной из главных целей, преследуемых Москвой в этой наступательной авантюре, может быть нагнетание страха и панических настроений среди украинцев – и здесь мы сами изрядно помогаем врагу. Своими мыслями по поводу перспектив российского наступления на Харьковщине и его ключевой цели поделился с OBOZ.UA полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник.

Эксперт убежден, что повышение градуса тревожности вокруг возможного наступления РФ на Украину с севера за последние по меньшей мере две недели в украинском информационном пространстве – облегчило задачу врага. Ведь россияне в свою очередь также проводили информационно-психологические операции, цель которых сводилась к созданию напряжения и панических настроений в украинском обществе. И едва ли не ежедневные сообщения украинских и западных СМИ вроде "вот завтра произойдет катастрофа" способствовали достижению врагом этой цели.

Сейчас, добавил Черник, захватчики давят на Волчанск. Однако оснований для паники и разговоров о захвате Россией Харькова на данный момент нет.

"Если условно (я же не говорю, что так будет) им удастся захватить Волчанск, то до Харькова еще 70 километров. А если идти от северной границы, то по прямой линии – 40 км. Они диаметр Авдеевки 5-8 километров штурмовали 10 лет. Как им пройти 50 тысячным корпусом 40 км? – риторически поинтересовался Черник.

Харьков, по его словам, захватить россиянам было бы очень сложно. Да и на границе в ожидании возможного вражеского наступления принимались меры безопасности.

"Там все укреплено, граница укреплена, заминирована, фортифицирована. Поэтому надо немного понижать градус того, что приближается катастрофа. Это очень опасно для нас, противник этого добивается", – отметил Черник.

Эксперт считает, что российские маневры не преследуют прежде всего цель захвата новых территорий и Харькова, в частности. Больше всего россиян интересует создание очередного масштабного гуманитарного кризиса – появления сотен тысяч беженцев на фоне страхов из-за оккупации Харькова. Враг не без основания рассчитывает на то, что паника непременно идет в паре со страхом. А тот, кто боится – допускает множество ошибок, в том числе и роковых.

О том, что Москва реализует прежде всего не наступательную операцию, а "мощную информационно-психологическую атаку на наши мозги" свидетельствует, в частности, то, какие силы враг задействовал для своего наступления.

"Для того, чтобы на 40 километров прорвать ему оборону, нужен хотя бы 100-тысячный корпус. Его нет. Чтобы 100 тысяч обеспечить танками, то нужно полторы тысячи танков. Вся линия боестолкновения тысячу километров – это едва три тысячи танков. На одной точке нужно полторы тысячи сконцентрировать. Нет их, нет... Могут ли они пойти по принципу зашел-вышел? Что такое принцип зашел-вышел? На 2-3 километра вторглись, мы должны вступать с ними в бои, а значит, это отвлекает личный состав, это отвлекает технику, это отвлекает боекомплект, и так скупой к артиллерии, который есть по линии боестолкновения. Вот чего противник достигает", – заявил Черник.

Он считает, что планы захватить Харьков с несколькими десятками тысяч личного состава смахивают на самоубийство. Адекватное командование никогда бы на это не пошло. Впрочем, добавил Черник, Россия уже не раз демонстрировала свое безумие и способность осознанно идти на суицид – как это было, например, в Чернобаевке. Однако реальной угроза для Харькова, повторил он, станет лишь тогда, когда в распоряжении захватчиков будут 100-тысячные силы и значительные запасы техники и вооружений.

"На эту минуту, это авторитетно заявляю, большого контингента настоящего, чтобы прорывать оборону Харькова – нет. Они тогда чуть-чуть несколько бронеавтомобилей зашли в Харьков и были сразу уничтожены, когда мы не были готовы, когда у нас не было ни одного ствола западной артиллерии, когда у нас не было западного ПВО, когда у нас не было западной бронетехники, и мы удержались, мы их оттуда выбили. Почему у них сейчас должна произойти прорывная операция на 40 километров, а мы, как сумасшедшие, это разгоняем на всех медийных площадках? Может, пора, наконец, нам, украинцам, учиться держать золотую середину?" – резюмировал он.

Напомним, 10 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что еще с вечера предыдущего дня российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, ДРГ пытались прорвать границу. Попытку прорыва с использованием техники подтвердили и в Министерстве обороны Украины.

Синегубов уверял, что вражеские атаки украинские воины отбивают и не отдали россиянам ни одного метра украинской земли. В то же время журналист Юрий Бутусов заявил, что враг захватил четыре села в приграничных районах Харьковской области.

То, что российские войска начали наступление на Харьковщине, наконец подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, он добавил, что эти намерения не были тайной для украинских воинов и они подготовились к встрече врага.

Между тем жителей пограничной зоны призывают быть максимально осмотрительными, находиться в укрытиях. Источники OBOZ.UA отмечают, что из Волчанска и окрестностей города на Харьковщине эвакуируют людей.