Врагу не спрятаться: защитники Украины показали, как уничтожают оккупантов и их технику под Волчанском. Видео

Воины Сил обороны продолжают "выкуривать" российских оккупантов с севера Харьковщины. В частности, бои идут под Волчанском, где врагу ежедневно наносят потери в живой силе и технике.

Видео дня

Одними из тех, кто зачищает землю от присутствия агрессора, являются бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Видео своей работы они опубликовали в официальном Telegram-канале.

"Уничтожаем личный состав и технику врага под Волчанском. Работают подразделение "Совы" и "Курьеры апостола Петра" николаевских морпехов", – говорится в подписи к кадрам.

Поражение врага защитники производили с помощью сбросов с дронов. Так им удалось ликвидировать нескольких захватчиков, которые, убегая от беспилотника, пытались спрятаться в окопе.

Также были уничтожены российская боевая машина пехоты "Тигр", тягач для баги и "буханка", стоявшие в лесопосадке.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец июня оккупанты оставались заблокированными на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. В пределах населенного пункта продолжаются боевые столкновения.

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