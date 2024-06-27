Оккупанты остаются заблокированными на заводе в Волчанске: в ОТГВ 'Харьков' назвали три сценария

По состоянию на 27 июня российские захватчики остаются заблокированными на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. В пределах самого населенного пункта продолжаются боевые столкновения.

Видео дня

При этом у оккупантов на Агрегатном заводе остается не так много вариантов действий. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

По его словам, в Волчанске ситуация очень изменчива, ведь в пределах населенного пункта идут бои. В то же время он призвал прекратить создавать миф "мучеников Волчанска" с российскими подразделениями на Агрегатном заводе.

Также Саранцев подчеркнул, что на данный момент у захватчиков есть три варианта действий.

"Как бы там ни было, у них сейчас три варианта действий. Это сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед международным судом, или предстать перед судом Божьим. Во всех трех вариантах мы согласны максимально способствовать", – заявил Саранцев.

Напомним, российские оккупанты постоянно предпринимают попытки освободить свои подразделения, которые заблокированы на территории Агрегатного завода в Волчанске в Харьковской области. Логистика вражеских солдат, оказавшихся в ловушке, ограничивается сбросами с дронов.

Ранее стало известно, что украинские защитники заблокировали на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области подразделения оккупантов. Россияне уже несколько дней тщетно пытаются помочь своим, в то время как те находятся под постоянными ударами украинских авиабомб и артиллерии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!