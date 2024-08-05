Вражеские штурмы проходят круглосуточно: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

Армия страны-оккупанта круглосуточно штурмует украинских военных. Всего за сутки на фронте произошло 108 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 5 августа. Противник нанес четыре ракетных удара, 36 авиационных ударов, задействовав 43 КАБа, совершил 558 ударов дронами-камикадзе и почти 3400 обстрелов с использованием различных типов вооружения.

Впрочем, Силы обороны продолжают мужественно защищать Украину. В Генштабе отдельно отметили воинов 100 отдельной механизированной бригады, которые уверенно держат рубежи и сегодня отбили более десятка вражеских штурмов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня провели четыре атаки вблизи Тихого и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили три штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 90 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожены шесть артиллерийских систем, боевая машина пехоты, 34 БпЛА, три единицы специальной техники и автомобиль. Кроме того, повреждены шесть артиллерийских систем, восемь единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага.

На Купянском направлении Силами обороны отбиты три атаки противника, еще одно боестолкновение продолжается, ситуация контролируется.

Восемь раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны, Невское и в Серебрянском лесу, в настоящее время идет бой близ Тернов.

На Северском направлении на протяжении дня наши защитники отражали десять штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. До сих пор в одной локации продолжается боестолкновение.

На Краматорском направлении произошло 11 боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часова Яра и Ивановского, шесть попыток противника потеснить с позиций оказались тщетными, продолжается пять атак. Ситуация контролируется.

При поддержке авиации враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк. 15 штурмов отбито, восемь атак продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток отражены 24 наступательных и штурмовых действия врага. Еще семь боестолкновений продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. Потери врага, на данный момент, составляют более 150 ликвидированных и раненых оккупантов, также украинские военнослужащие уничтожили две артиллерийские системы, две ББМ, три БПЛА, две единицы автомобильной и три - специальной техники. Кроме того, две ББМ, два автомобиля и три вражеских артсистем были повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается пять боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны в настоящее время отражают две атаки оккупантов, три атаки уже завершились без успеха для противника.

На Времивском направлении произошло два боестолкновения в направлении Водяного и Раздольного. Все вражеские штурмы отбиты.

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника в направлении Роботиного, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отразили пять атак противника на наши позиции.

Согласно данным, озвученным 5 августа Генеральным штабом ВСУ, Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны ликвидировали и ранили около 584 090 военнослужащих армии РФ. В частности 1180 из этих оккупантов стали "грузом 200/300" за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме живой силы и техники ВСУ уничтожают также базы, штабы и склады российского оккупационного войска на временно захваченных территориях Украины и в самой РФ. За неделю с 29 июля по 4 августа зафиксировано 16 поражений таких вражеских целей.

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