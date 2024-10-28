'Вражеский огонь сыпался со всех сторон': украинские морпехи спасли попавших в окружение побратимов на Курщине

Украинские военнослужащие спасли побратимов в Курской области, которые попали в окружение врага. Защитники приблизились к вражеским позициям, заняли оборону и прикрыли отход раненных побратимов.

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Несмотря на шквальный вражеский огонь операция прошла успешно. Об этом говорится в сюжете телеканала "Киев 24".

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты на бронетехнике приблизились к позициям, которые занимали российские оккупанты. Защитники пошли на рискованный шаг, чтобы прикрыть эвакуацию раненных побратимов.

На одной из позиций украинские воины попали в окружение, а захватчики открыли шквальный огонь со всех сторон. В свою очередь украинская артиллерия ответила россиянам огневым поражением с применением кассетных боеприпасов.

Благодаря слаженной работе всех подразделений операция завершилась успешно. Раненных военнослужащих удалось эвакуировать из-под вражеского огня.

Напомним, Вооруженные силы Украины 26 октября провели усиленную механизированную атаку на российские позиции в Глушковском районе Курской области РФ. Российские войска тоже предприняли попытки отбить некоторые позиции, но в целом линия фронта на этой территории не изменилась.

Как сообщал OBOZ.UA, за время Курской операции ВСУ российская армия потеряла уже почти 18 000 солдат, из них около 7000 – безвозвратно. Также украинские войска уничтожили около тысячи единиц военной техники и вооружения россиян.

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