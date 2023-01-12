Вражеский снаряд попал в жилой дом: оккупанты убили жителя села Янтарное на Херсонщине, еще один человек ранен

Днем 12 января российские оккупанты совершили обстрел села Янтарного, расположенного под Херсоном. В результате падения снаряда погиб мирный житель 27 лет.

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Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич на своем Telegram-канале. По его словам, еще одна женщина получила ранения и ее срочно была доставлена в больницу.

"47-летняя женщина, ее с обломочными ранениями доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь", – пояснил он.

Россия не прекращает регулярные обстрелы как самого освобожденного Херсона, так и большей части региона. Жителей призывают соблюдать меры безопасности и не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 10 января на территории Херсонской области был обстрелян пункт дислокации подразделения воздушно-космических сил РФ. В результате уничтожена радиолокационная станция, вероятно П-18, трое военнослужащих РФ ликвидированы и еще четверо получили ранения.

В этот же день в самом Херсоне захватчики обстреляли многоквартирный дом и инфраструктуру города. Один местный житель получил ранения и травмы.

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