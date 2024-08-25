'Время означает потери': Зеленский призвал партнеров поторопиться с решениями по западному оружию. Видео

Украине нужны системы и боеприпасы для систем противовоздушной обороны, нужны самолеты и другая военная техника и вооружение. И украинские партнеры согласны оказывать нашей стране такую помощь, но их всегда приходится уговаривать поторопиться, потому что "время означает потери".

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Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в последнем обращении к странк, ему снова пришлось призывать партнеров ускорить решение о предоставлении оружия. Ведь оккупанты не ждут вооружения Сил обороны, а прямо сейчас бьют по мирным жителям Украины.

"Весь день сегодня в Краматорске продолжался разбор завалов после удара российской ракеты. Пострадали, в частности, журналисты – съемочная группа агентства Reuters. Граждане Украины, Америки и Британии. Обычная городская гостиница была разрушена российским "Искандером". Совершенно целенаправленно, продумано. семь человек пострадали, один человек погиб" – напомнил президент.

Ежедневные российские удары продолжаются, "поскольку у России есть возможность продолжать".

"Сегодня же – российские удары по нашей Сумщине – КАБами, по Харьковщине, по Херсонщине, по Донетчине. Нужно, чтобы не было каких-либо задержек в логистике для нашей обороны. Чтобы наши воины могли действовать именно так, как требует фронт", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что у Украины есть "некоторые громкие объявления об оборонных пакетах от партнеров, которые месяцами не реализуются полностью", а также договоренности по поставкам ПВО, "которые до сих пор на стадии выполнения".

Отдельно президент напомнил о санкциях против России и связанных с ней лиц.

"Есть решение G7 о 50 миллиардах для Украины от замороженных российских активов. Нужен реальный механизм, чтобы уже в этом году средства пошли на поддержку нашего государства и людей", – сказал Зеленский.

"Время означает потери. Чем дольше мы вынуждены ожидать, тем больше вреда успеет нанести Россия. И все наши разговоры с лидерами, все переговоры – именно об этом", – пояснил президент.

Зеленский также высоко оценил украинскую ракету-дрон "Паляныця", однако отметил, что "есть задачи, которые могут выполнить "паляныци" и "нептуны", а есть задачи, которые могут выполнить только ATACMS, Storm Shadow, SCALP EG и другое оружие партнеров".

Относительно операции в Курской области президент сообщил, что говорил о ней с главкомом Александром Сырским.

"Есть продвижение вперед от одного до трех километров. Взяли под контроль еще два населенных пункта. Продолжаются активные действия в отношении еще одного населенного пункта. Есть пополнение обменного фонда", – рассказал Зеленский.

И отдельно президент вспомнил предателей, беглецов и коллаборантов, так или иначе работающих против нашего государства.

"Украине нужны четкие ответы относительно таких лиц. Четкая ответственность, чтобы все эти "товарищи" получили то, чего заслуживают, где бы они ни прятались и куда бы побежали", – отметил Зеленский и добавил, что у него завтра будет совещание с руководителями СБУ, МВД, ГБР, НАБУ, САП, ГПСУ и представителями разведки именно по этой теме.

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