Вручение повесток по почте: военный адвокат рассказала о нюансах и подводных камнях

Вручение украинцам военных повесток по почте – вполне приемлемо с точки зрения закона. В то же время, к такому способу взаимодействия ТЦК и военнослужащих есть конкретные требования, предусмотренные постановлением Кабинета министров Украины №560.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала военная адвокат Дарья Панфилова. Она пояснила, что почтовая повестка, даже в электронном формате сгенерированная с помощью реестра, подписанная электронной цифровой подписью, распечатанная и направленная на последний известный адрес – это надлежащее вручение.

"Обратите внимание: в постановлении КМУ №560 конкретизировано, что посылка отправляется рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения. На таком отправлении должен указываться штриховой кодовый идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, собственное имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому посылается повестка", – отметила юрист.

По ее словам, в описании вложения должна быть указана такая информация:

– наименование почтовой отправки;

– собственное имя и отчество (при наличии);

– адрес гражданина, которому направляется почтовая отправка;

– наименование вложения с количеством листов;

– собственное имя и фамилия руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела;

– информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.

Панфилова подчеркнула, что повестка будет считаться врученной в тот день:

– когда почтовый оператор подтвердит, что адресат получил отправку;

– когда почтовый оператор поставит отметку об отказе от получения отправления или отсутствии лица по месту жительства, которое оно сообщило в ТЦК;

– когда почтовый оператор поставит отметку об отказе от получения отправления или отсутствии лица по зарегистрированному месту жительства, если другого оно не сообщило в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети показали повестки, сгенерированные через электронный реестр, которые "Укрпочта" начала посылать военнообязанным. С 17 сентября уже было отправлено не менее 6000 таких повесток.

– Адвокат Дмитрий Франчук рассказал, что в Украине повестки, присланные военнообязанному заказным письмом через "Укрпочту", законны. При игнорировании норм, указанных в документе, адресата могут по меньшей мере оштрафовать.

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