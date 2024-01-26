Завершается первый месяц 2024 года, но значительное количество производителей дронов до сих пор не получило контрактов от государства для выработки "миллиона дронов", которые пообещал президент. И это проблема, потому что дроны критически важны на фронте прямо сегодня.

Видео дня

Причина задержки традиционная – смена организатора закупок. Вместо Минцифры и Госспецсвязи распорядителем определены Минобороны и Госспецсвязь. Госспецсвязь начинает заключать контракты на следующей неделе. А Минобороны не успело еще оформить соглашения, и источники говорят, что процесс заключения сделок затянется до середины февраля. Поэтому большинство производителей сидит без работы, и должно что-то делать за собственные оборотные средства. То есть, не заказываются комплектующие, срываются планы.

Вызывает удивление, насколько мало эффективно работает государственный аппарат, когда даже при наличии всех рычагов, денег, политической воли, медийного интереса власть все равно медлит с оформлением документации. Конечно, никакой вины за эту беспомощность ни один чиновник и политик за это не испытывают.

Будем внимательно следить за результатами. И заключат ли чиновники контракты со всеми производителями, кто производит качественные дроны.