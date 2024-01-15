Все идет на фронт прямо с конвейера: в ГУР обратили внимание на проблемы России с запасами вооружений

Страна-агрессорка Российская Федерация пытается увеличить производство оружия и боеприпасов, однако сталкивается с рядом проблем. В этой связи все вооружение, которое сейчас производит Россия, сразу отправляется на фронт.

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Об этом со ссылкой на слова представителя ГУР Вадима Скибицкого пишет пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "Все, что на сегодняшний день производится Россией, сразу отправляется на фронт и применяется против Украины. Поэтому мы не видим, чтобы Москва существенно нарастила количество вооружения и объемы изготовления оружия и военной техники", – пояснил Скибицкий.

Он добавил, что подтверждением факта о том, что им не хватает собственных боеприпасов – закупка ими боеприпасов у того же Ирана, Северной Кореи, а также вывоз почти всех боеприпасов из складов Беларуси. Кремль пытается сохранять стратегический резерв ракет на уровне 30%.

"Если говорить о выпущенных крылатых ракетах, то во время атак фиксировались изделия III, IV квартала [2023 года] выпуска. Это еще раз свидетельствует о том, что у них запасы не очень большие, и то, что производится, сразу применяется против нашего государства", – отметил представитель ГУР.

Кроме того, схожая ситуация и с беспилотниками типа "шахед". Сейчас Россия научилась изготавливать корпуса для этих дронов, а также организовала две производственные линии в Елабуге, где собирает ударные БПЛА из собственных и завезенных элементов.

Кремль пытается к 2026 году выйти на полный, замкнутый цикл производства именно таких БПЛА на территории России.

"Я не уверен, что им удастся заменить или найти российский аналог, например, электронной базы - микросхем, чипов и т.д. Но стартеры, корпус, боевую часть, двигатели, другие элементы навигационной системы на сегодняшний день РФ способна изготавливать", – сказал Скибицкий.

Кроме того, он уточнил, что в декабре 2023 года Россия выпустила по нашей территории 770-780 "шахедов".

"Декабрь показал, что даже если у врага и были какие-то запасы, то они на сегодня иссякают, и все эти запускаемые БПЛА буквально поступают с конвейера", – резюмировал представитель ГУР МО.

Напомним, оккупационная армия РФ продолжает экспериментировать с ракетными и дроновыми ударами по Украине. Враг пытается подобрать тактику, по которой сможет прорвать украинскую противовоздушную оборону.

Часть ракет последней комбинированной атаки российских оккупантов 13 января по Украине была сбита без ПВО – их отвели от курса средствами РЭБ. Более 20 ракет не достигли своей цели – они просто упали где-нибудь в поле.