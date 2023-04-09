Все идет по плану? В оккупированном Джанкое заметили ПВО ''Панцирь-С''. Видео

Российские оккупационные войска готовятся к неизбежному освобождению Крыма. Враг продолжает накапливать на полуострове военную технику и строит фортификационные сооружения.

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В городе Джанкой захватчики установили систему противовоздушной обороны "Панцирь-С". Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты установили зенитный ракетно-пушечный комплекс возле моста в Джанкое. По предварительным данным, речь идет о мосте, возле которого расположен военный аэродром.

Осенью 2022 года в этом месте произошла мощная "бавовна". Тогда захватчики закрыли мост якобы на "капитальный ремонт". В То же время в сети сообщалось, что на джанкойском аэродроме было замечено скопление огромного количества военной техники.

Речь идет о мосте через Северо-Крымский канал неподалеку от села Победное в Джанкойском районе. Примечательно, что именно этот путепровод расположен на стратегически важной для оккупантов автодороге 35K-001 Таврида – Джанкой – Красноперекопск, которая связывает аннексированный полуостров с материковым югом Украины.

Напомним, в Джанкое вечером 20 марта слышали несколько взрывов. Там беспилотники атаковали железную дорогу – один из путей поставки армии РФ. Также взрывы зафиксировали вблизи военного аэродрома.

Позже выяснилось, что мощные взрывы во временно оккупированном Джанкое на Крымском полуострове привели к повреждению узловой железнодорожной станции. Теперь российские оккупанты не могут использовать эту транспортную развязку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля в Крыму оккупанты заявили о "сбитии украинской ракеты" в районе временно оккупированной Феодосии. При этом представители оккупационных "властей" умолчали, что ракет было две, и вторая четко прилетела в цель.

К слову, замглавы Офиса президента Андрей Сибига не исключает, что Украина может начать переговоры со страной-агрессором Россией насчет будущего Крыма. По его словам, это может произойти лишь после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на административные границы временно оккупированного полуострова.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал 12 шагов по деоккупации Крыма. Он указал на необходимость наказания коллаборантов, освобождения заключенных Россией украинцев и крымских татар, демонтажа Крымского моста и переименования Севастополя в Ахтиар.