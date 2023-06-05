Все идет согласно плану': в Минобороны рассказали об 'определенных успехах' на Запорожском направлении

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Запорожском направлении отмечаются заметные успехи со стороны солдат Сил обороны. За освобождение от оккупантов ведутся бои местного значения, но из этого не нужно делать громкие сообщения.

Видео дня

Об этом чиновница рассказала в эфире национального телемарафона UA Разом, Она заметила, что именно российские войска перешли из атаки в позицию обороны.

"Что значит оборона? Это значит, что наши войска прилагают все усилия, чтобы они вынуждены были обороняться. Безусловно, что на нескольких определенных направлениях идут бои местного значения, и там есть определенные успехи у Вооруженных сил. У нас идет война, и мы отвоевываем свои территории, все происходит по плану", – указала Маляр.

Напомним, что президент Зеленский подтвердил успехи в наступательных операциях в Бахмуте. Он поблагодарил каждого бойца ВСУ, который демонстрирует потрясающие результаты, обороняя нашу землю.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена убеждены, что будущее украинское контрнаступление будет успешным и принесет возвращение стратегически важных территорий. Также развитие событий на поле боя будет иметь большое влияние на любые переговоры.

Также на праздновании 160-летия СДПГ канцлер Шольц выразил уверенность, что Путин проиграет войну, а Украина станет полноправным членом ЕС. В то же время, по мнению канцлера, к вступлению в НАТО украинскому государству "еще далеко" идти.