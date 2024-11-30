Все не просто так: экс-начальник ГУР объяснил, с чем связаны несвоевременная помощь партнеров и ограничения на применение оружия

Несвоевременная помощь и некоторые ограничения в военной помощи Украине со стороны западных партнеров возникают не просто так. Они обусловлены тем, что Запад недооценивает угрозы, которые представляют для демократических стран государства с тоталитарным управлением.

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И сейчас европейские страны от агрессии со стороны тоталитарных государств защищает только Украина, которая продолжает стоять, несмотря ни на что. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал первый начальник Главного управления разведки Украины в 1992-1997 годах, экс-замглавы СБУ, почетный председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

По его словам, Украина ошеломила мир тем, как мужественно противостоит такому мощному врагу, как Российская Федерация. Скипальский добавил, что не может назвать ни одну страну в мире, которая бы точно могла бы не просто дать отпор столь кровожадному врагу со значительным преимуществом в ресурсах, но и противостояла бы ему годами и успешно оборонялась от военной машины РФ при аналогичных условиях.

Впрочем, усложняют ситуацию для Украины некоторые проблемные вопросы. В частности, недостаточная помощь со стороны Запада. Однако эта проблема возникла отнюдь не из-за жадности партнеров.

"Многие упрекают наших западных партнеров, мол, недостаточно помогают и т.д. Но бы я посмотрел на эту проблему шире. Несвоевременная помощь и определенные ограничения появляются не просто так. Они возникают из-за неправильной оценки стратегических угроз для демократических стран Запада, в первую очередь Соединенных Штатов, со стороны стран с тоталитарной системой управления. Угроза прежде всего существует для них, ведь Украина, как всегда, оказалась на перекрестке этих событий. Сегодня фактически Украина защищает территориальную целостность Европы, она защищает европейцев от агрессии тоталитарных стран", – отметил экс-руководитель ГУР.

Непонимание угроз, считает он, подсознательно вводит часть западных лидеров в опасное заблуждение: они считают, что агрессора можно уговорить, убедить, умиротворить.

"Никогда ни лев, ни тигр не будут есть капусту. Они будут искать мясо. Но руководство западных стран, в частности, США, надеялось на то, что Россию можно ублажить и удовлетворить. Поэтому и возникали задержки в оказании помощи Украине, которые существенно повлияли. Надо отдать должное – все больше и больше умных людей, политиков на Западе это осознают. И мы должны благодарить союзников, ведь их помощь – это фундамент новых возможностей Вооруженных сил для сдерживания врага и возможной победы", – подчеркнул Скипальский.

Однако корни проблем Украины лежат не только за ее пределами, но внутри государства. Традиционное для внутренней политики формирование структур власти путем ручного управления. Подобные практики привели к снижению уровня профессионализма и морали в государственных структурах. Следовательно, деморализуют украинских воинов, стремящихся отстаивать – иногда даже ценой жизни – Украину, в которой было бы комфортно всем украинцам, а не только лишь ряду представителей политических и бизнес-элит.

Да и коррупционные "метастазы", пронизавшие весь государственный "организм" в Украине, являются первоисточником серьезных проблем в отраслях, причастных к обороноспособности страны.

"Коррупция, безответственность также влияют на развитие ВПК, на обеспечение Вооруженных сил. Отсутствие реальной борьбы и привлечение к ответственности коррупционеров уменьшило доверие к власти в обществе. Мы увидели тотальную круговую поруку, в частности среди тех, кто занимается вопросами мобилизации и т.д. Такой курс ведет к деградации", – подчеркнул экс-начальник ГУР.

Он также добавил, что крайне плохую службу будущему и настоящему служит практика назначения "козлов отпущения".

"Когда Министерство обороны обвиняют в выводе миллиардов за границу, но к ответственности привлекают какого-то завсклада, а министры и заместители министров танцуют, это не борьба с коррупцией, это не наведение порядка", – убежден Скипальский.

Также экс-начальник ГУР считает серьезной проблемой вовлечение непрофессионалов во властные структуры или людей, выполняющих непонятные и несвойственные для них функции.

"Не может один человек руководить и Вооруженными силами, и Министерством иностранных дел и т.д. Есть система управления, и ее нужно соблюдать. Попытки руководить ею в ручном режиме приводит к сложностям", – добавил Скипальский.

Сейчас Украина, несмотря на перечисленные проблемы, должна совершенствоваться в двух основных плоскостях. И пока в стране происходит воспитание и обучение мобилизационного ресурса, украинская власть должна служить образцом "чистоты, порядочности и высокой морали".

"Если этого не будет, это создаст угрозу для Украины", – резюмировал экс-руководитель ГУР.

Напомним, в интервью OBOZ.UA первый руководитель украинской разведки раскрыл, как агентура Кремля расшатывает ГУР. В частности, оккупанты делают это с помощью информационных атак на руководителя этой структуры Кирилла Буданова.