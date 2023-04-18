Все пошло не так: в сети разоблачили обман с видео визита Путина на Херсонщину, ложь выдала одна деталь

Пресс-служба Кремля отредактировала видео с президентом России Владимиром Путиным, который, как утверждается, посетил временно оккупированную территорию Херсонской области Украины. Ведомство пыталось скрыть, когда именно был записан ролик.

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На оригинальном видео кремлевский диктатор, когда дарил военным икону, сказал фразу: "Сейчас вот Пасха будет, да?" Соответствующий ролик выпустил в эфир пропагандистский телеканал "Россия 1".

На сайте Кремля вышло немного другое видео. Звук вырезали как раз в тот момент, когда диктатор произносил слово "будет", и вышло, что он якобы сказал "Сейчас вот Пасха, да?".

Отметим, что праздник Воскресения Христова отмечался 16 апреля, а в России заявили о визите Путина на Херсонщину (и заодно на оккупированную территорию Луганщины) утром 18 апреля.

Кроме этого, пропагандисты утверждают, что диктатор в ходе визита передвигался на вертолете. Но на видео из автомобиля видно, как Путин проезжал стелу на въезде в Геническ, а также гостиницу"Чонгар" на админгранице с Крымом. Это значит, что он вертолетом прилетел в Крым, а уже на Херсонщину ехал машиной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В РФ утверждают, что Путин якобы побывал в одном из штабов оккупационных войск в Украине. Мол, он посетил захватчиков на Херсонском направлении, поздравил офицеров с Пасхой, подарил икону и потребовал доклад об "оперативной обстановке". Также диктатор посетил Луганщину.

– В сети сомневаются, не является ли это событие очередной ложью Кремля. А "щедрый" подарок в виде иконы высмеяли, заявив, что оккупанты больше бы обрадовались оружию.

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