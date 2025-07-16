"Все разлетелось, окна посыпались": жительница Кривого Рога рассказала о вражеской атаке на город. Видео

Жители Кривого Рога пережили страшную ночь из-за массированного удара дронами и ракетами, который враг совершил в ночь на 16 июля. Люди прятались в подъездах и не могли уснуть из-за взрывов.

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Светлана, которая проживает недалеко от места взрыва, рассказала местному изданию "Первый Городской. Кривой Рог", что в ее квартире повылетали окна, а всю ночь они с мужем провели в подъезде, потому что было слишком опасно. По ее словам, слышали и звук "Шахедов", и громкие прилеты – это была настоящая ночь ужаса.

"Очень много дронов, и "Шахедов", и ракет. Сразу ракеты начали лететь. Так летало, что-то сбивали, здесь они и падали. Здесь горело, и подстанция горела, и поле горело. И возле поля люди тушили ночью, потому что уже к дому подходило. Все разлетелось, все рассыпалось. Все повылетало", – рассказала очевидица, отметив, что в момент атаки сидели в подъезде, боялись выйти. "Страшно, никто не спал".

Свекровь Светланы, пенсионерка Раиса Николаевна, также пострадала – в ее доме выбило стекла. Но больше всего ее напугали многочисленные взрывы и пожар, возникший в результате удара по предприятию.

Как сообщал OBOZ.UA, по Кривому Рогу враг ударил баллистической ракетой и 28 "Шахедами". Разрушено промышленное предприятие, но, к счастью, персонал не пострадал, так как находился в укрытиях.

Поздно вечером 15 июля в Харькове тоже прозвучала серия взрывов. Город находился под атакой российских дронов, было слышно не менее 17 взрывов. Есть пострадавшие, им оказали помощь.

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