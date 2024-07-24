Все российские военные корабли покинули Азовское море, – Плетенчук

По состоянию на сегодняшний день в Азовском море вообще нет военных кораблей России. Причем ранее в РФ пытались на законодательном уровне признать это море внутренними водами страны-агрессора.

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Об этом вечером 24 июля сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. По его мнению, российские военные преступники о чем-то догадываются.

"В Азовском море больше нет ни одного военного корабля РФ. Похоже, они начали что-то подозревать", – заметил Плетенчук в сети.

В свою очередь украинцы предложили "бахнуть любой шлюз" Волго-Донского канала в качестве "компенсации каховского".

Плетенчук не уточнил, что именно могут подозревать российские преступники, тем более что фактически все побережье Азовского моря сейчас оккупировано.

Однако недавно в России пожаловались на прилеты по порту "Кавказ" в Краснодарском крае. Там был поражен железнодорожный паром и несколько захватчиков. То есть создать хоть какие-то зоны безопасности россияне не в состоянии даже на собственных территориях, что уж говорить об оккупированных.

Кроме того, в Азовском море достаточно сложно маневрировать.

"Навигация там непростая, там нет таких глубин, как в Черном, максимально – 15 метров", – ранее говорил Плетенчук.

Аналогичная картина, по его словам, в динамике наблюдается в Черном море. Сейчас в Крыму базируются только остатки российского флота. В целом, россияне вывели из Крыма все ракетоносители: три подлодки проекта "Варшавянка" и 5 кораблей - два фрегата "Макаров" и "Эссен", а также три судна проекта "Буян-М".

Перемещение российского флота из Крыма в порт Новороссийска свидетельствует о том, что оккупанты не были готовы к столь длительным и интенсивным боевым действиям, утверждает Плетенчук.

А тем временем морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby заложили более 15 подводных мин в Черном море вблизи Крыма, в результате чего были поражены по меньшей мере четыре корабля кафиров. Взрывчатку наши защитники разместили на маршрутах, которые используются исключительно военными кораблями страны-агрессора.

По минимальным подсчетам, всего за время полномасштабного вторжения России в Украину наши воины уничтожили более 20% кораблей Черноморского флота РФ.

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