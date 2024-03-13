'Все тряслось': жители Кривого Рога рассказали об ударе РФ по дому и показали последствия. Видео

Вечером 12 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего потерпели разрушения девятиэтажный и пятиэтажный жилые дома. Жители пострадавших в Кривом Роге домов рассказали, что пережили в первые минуты удара.

Так, Галина, одна из жительниц дома по которому прилетела вражеская ракета, рассказала местному изданию, что на момент атаки отдыхала у себя дома. Женщина говорит, что увидела сильный пожар. К счастью, ее квартира не пострадала.

" Горит, страшно горит. У меня все тряслось", – рассказала женщина.

Другие местные жители рассказывают, что сначала услышали громкий взрыв, а потом поняли, что произошло.

Валерия, жительница дома, в который попал вражеский снаряд, рассказывает, что сначала она с отцом и собакой даже не осознала, что произошло. Однако когда они вышли из дома, то ужаснулись от увиденного.

Дмитрий, проживающий в соседнем доме, рассказал, что в момент удара оконная рама в доме отнесла его на несколько метров. Мужчину вывела из дома жена, поскольку он получил ранение от осколков.

Еще одной семье чудом удалось спастись во время вражеской атаки благодаря одеялу, которое сушилось на балконе. Семья с двумя маленькими детьми находилась в момент удара в спальне. От ударной волны в окнах выбило стекло и даже дверные рамы. В настоящее время дети госпитализированы.

Глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко рассказал, что враг цинично атаковал спальный район города. Рядом нет ни предприятий, ни складов. Местным жителям предоставят возможность взять все необходимое из разрушенных квартир. Людям, потерявшим жилье, будет предоставлено временное убежище.

Напомним, что Кривой Рог вечером 12 марта пострадал от российской атаки. В больницу попали минимум 17 взрослых, а также девять детей. Младшим пострадавшим нет и года. Это двухмесячный мальчик и 11-месячная девочка.

Как ранее писал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 12 марта уничтожили в небе 17 из 22 дронов-камикадзе типа Shahed.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!