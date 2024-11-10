'Все вернутся на российский рынок': Фицо публично призвал Европу не поддерживать Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европу не поддерживать Украину в войне против России. По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах Соединенные Штаты будут больше внимания уделять защите собственных интересов.

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Также глава правительства ожидает, что после завершения войны Европа будет сотрудничать с российскими рынками. Об этом Фицо заявил в программе "Субботние диалоги" на словацком радио.

Фицо заявил, что победа Трампа на президентских выборах означает, что США будут больше внимания уделять защите собственных компаний. По его словам, Трамп предпочитает войнам тарифы и таможню, что он уже продемонстрировал при выводе войск из Афганистана.

Кроме того, премьер Словакии добавил, что победа Трампа должна принести какой-то результат в вопросе завершения войны. При этом он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы боится окончания войны.

"А теперь давайте предположим, что происходит что-то подобное. Европа повсюду говорит, что Россия должна проиграть, а мы поддерживаем Украину. Готова ли Европа нести все издержки войны в Украине? Европа не может признать, что эти рассуждения ошибочны", – отметил Фицо, подчеркнув, что США могут существенно сократить поддержку Украины уже в следующем году.

Фицо отметил, что, если США отвернутся от войны, а Европа продолжит оказывать поддержку Украине, это станет "большой ошибкой". Глава правительства заявил, что европейские страны "должны двигаться к миру и прекратить убийства".

"Словакия имеет право поддерживать суверенные отношения со всеми четырьмя мировыми сторонами. Что будет, когда война закончится? Все вернется на российский рынок. Так почему бы нам не иметь стандартизированных отношений и с Россией", – заявил премьер.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно признал, что лишь украинцам нужно решать, продолжать ли войну либо идти на мирные переговоры с Россией. Он заявил, что Венгрия готова "по-соседски" помочь.

Ранее бывший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы предоставить Киеву возможности вернуть территории, оккупированные Россией. Приоритетом Штатов является "прекращение убийств".

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