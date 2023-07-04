Все заминировано: оккупанты превратили завод 'Титан' в Крыму в военную часть – 'Атеш'

Российские захватчики превратили завод "Титан" во временно оккупированном Крыму в воинскую часть. Враг разместил там много военной техники, а также все заминировал.

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Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". В общем ситуация на химическом предприятии, по словам агентов движения, тяжелая.

"Россия практически превратила завод в воинскую часть", – отметили они.

В частности, на территории завода разместили системы ПВО, также там находятся значительные силы Росгвардии, все полностью заминировано. Работников массово увольняют, производство практически остановлено.

Отмечается, что оккупанты намерены сделать из химического предприятия "Титан" оборонительную позицию.

"Они готовы шантажировать весь мир и Украину новой экологической катастрофой. На местное население и экологию им наплевать. Мерзкие варвары..." – добавили в "Атеш".

Стоит отметить, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что российские оккупанты рассматривают сценарий уничтожения "Крымского титана" на случай бегства из временно оккупированного Крыма. Однако сначала они надеются использовать практику шантажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, инженерные подразделения российской оккупационной армии в течение последних нескольких дней минируют пока продолжающие работать цеха предприятия "Крымский титан", а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Враг может готовить масштабную техногенную катастрофу, поскольку на холодильном оборудовании "Титана" используется около 200 тонн технологического аммиака.

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