"Всем необходимо дать шанс": правозащитник поддержал добровольную мобилизацию для украинцев с судимостью

Правозащитник Ярослав Гришин высказался в поддержку мобилизации украинцев с судимостью. По его мнению, всем гражданам необходимо дать шанс защищать Родину.

Свое мнение Ярослав Гришин озвучил эксклюзивно в комментарии OBOZ.UA. По его словам, в Украине давно следовало внедрить соответствующую инициативу.

"Абсурдная ситуация была. Человек – либо судимость, либо на условно-досрочном сроке – приходит в военкомат, говорит, я патриот, хочу мобилизоваться. Говорят, извини, нельзя, потому что у тебя есть дело, что ты судим или на УДО (условно-досрочное освобождение. – Ред.) находишься и мы не можем тебе позволить мобилизоваться, потому что такое законодательство. На самом деле всем необходимо давать шанс защищать нашу Родину, и судимость или условно-досрочное освобождение не может быть основанием, освобождающим от этой обязанности", – пояснил правозащитник.

По его словам, особенно актуально это сегодня, когда в Украине продолжается всеобщая мобилизация.

"У нас сейчас ситуация, вы понимаете, что мобилизационные мероприятия необходимо предпринимать, и каждого бойца, каждого солдата, как алмаз, как золото, необходимо привлекать путем рекордов, убеждением, тщательно обучать и приобщать к обороне", – добавил Ярослав Гришин. .

Он также отметил, что люди, которые, в частности, имеют подозрения, но еще не имеют приговоров, должны иметь возможность защищать Родину.

"Преступления там небольшой тяжести, средней, связанные с насилием, разное экономически. Надо творчески к этому подходить и давать людям такую возможность, это очень правильно", – сказал правозащитник.

Отметим, согласно действующему законодательству, осужденные к лишению свободы граждане снимаются с военного учета и не возобновляются после отбывания наказания. Таким образом они не могут быть призваны в армию по мобилизации или добровольно по контракту.

7 февраля депутаты Верховной Рады 243 голосами приняли в первом чтении законопроект о мобилизации №10449. Он предполагает, что добровольно могут призываться в армию осужденные с условным сроком. Однако новые правила не будут касаться осужденных за преступления против основ нацбезопасности Украины, а также по ряду статей (нарушение законов и обычаев войны; неповиновение; мародерство; добровольная сдача в плен; дезертирство; неисполнение приказа; уклонение путем самоувечья и т.п.).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее первый замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе рассказал, что граждане, уклоняющиеся от мобилизации, даже в случае наступления уголовной ответственности могут быть призваны в ВСУ.

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