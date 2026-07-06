Вслед за Крымом без света осталась оккупированная Херсонщина: что известно

Вечером в воскресенье, 5 июля, на временно оккупированной территории Херсонской области произошли масштабные отключения света. Так называемые власти заявили, что подачу электроэнергии "временно ограничили для стабилизации работы энергосистемы".

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Проблемы признал коллаборант Владимир Сальдо, назначенный россиянами "губернатором" ВОТ Херсонщины. В 16:55 в воскресенье он заявил, что все "округа" полностью или частично обесточены.

"Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", – заверил предатель.

Подробности о частичном блэкауте в оккупированных районах Херсонщины

Примерно через пять часов Сальдо сообщил, что "для стабилизации работы энергосистемы" была "временно ограничена" подача электроэнергии в части так называемых округов:

Великолепетисского;

Горностаевского;

Каховского;

Голопристанского;

Скадовского;

Чаплинского;

Новотроицкого.

Кроме того, "полностью временно отключены" так называемые округа:

Ивановский;

Верхнерогачикский;

Нижнесирогозский.

Коллаборант заявил, что это вынужденная мера, "чтобы энергосистема выдержала нагрузку и работала стабильно".

Сальдо отчитался о проведенном тематическом совещании и отметил, что энергетики продолжают ремонтные работы.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 5 июля в оккупированном Крыму раздавались взрывы. Под удар попали два крупных энергетических объекта: подстанция "Бахчисарай" и "Зимино". После этого наблюдались перебои с электричеством.

– Командующий СБС ВС Украины Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что всего за пять дней июля Силы беспилотных систем поразили 37 энергоузлов на ВОТ нашей страны.

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