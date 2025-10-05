"Вспомните высадку в Нормандии": Ступак озвучил самый "реальный" путь освобождения Крыма

ВСУ продолжают уничтожать вражеское вооружение на территории оккупированного Крыма. В частности недавно была поражена радиолокационная станция С-400 "Триумф".

Однако, чтобы освободить полуостров от российских захватчиков, Украине нужно прорваться через воздушную и водную магистрали, чтобы добраться до Новороссийска и атаковать флот РФ. Такой сценарий в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Освобождение Крыма требует колоссальных усилий

Эксперт подчеркнул, что удары по вражеской радиолокационной станции не являются началом контрнаступления наших бойцов.

"Я думаю, нет. Сто процентов, что нет. Я объясняю, почему. Есть большая территория оккупированных южных областей, регионов Запорожской, Херсонской области. И по земле надо еще дойти до Крыма. Мы же понимаем, что там сложно. Мы же помним, как держали оборону в Крынках – это просто ад. Это во-первых", – объяснил Ступак.

Во-вторых, по его словам, чтобы добраться до Крыма по воде, нужно иметь значительное количество кораблей, которые могут доставить много людей и техники.

"Вспомните высадку в Нормандии – сколько было кораблей? (речь идет о Нормандской операции во время Второй мировой войны, когда союзники использовали тысячи кораблей для доставки людей и техники. – Ред.). У нас столько кораблей нет, и мы должны это понимать", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он считает наиболее реалистичным сценарием то, что Украина, условно говоря, обеспечит себе воздушные и морские коридоры вблизи оккупированного Крыма, чтобы мимо полуострова можно было запускать беспилотники, которые, например, летали бы в направлении Новороссийска, где расположена перевалочная база КТК (Каспийский транспортный консорциум) и база флота РФ, и наносить удары по этим объектам с воздуха и моря.

"Буквально несколько недель назад наши разведчики уничтожили, как считается, последние российские самолеты-амфибии. Российские военкоры выли, говорили, этими самолетами мы догоняли украинские безэкипажные катера, но теперь такой возможности нет. Плюс постоянно уничтожаются российские вертолеты, которые имели возможность догонять наши БЭКи. Поэтому я предполагаю, это больше о пробитии таких каналов, таких магистралей для того, чтобы достать до Новороссийска", – сказал эксперт.

Он также объяснил, каким может быть маршрут морской магистрали

"Представим себе карту. Предположим, что наши безэкипажные катера запускаются из Одесской области. Для того, чтобы им добраться до порта Новороссийска, надо обойти Севастополь. Мы понимаем, что там стоит большое количество разнообразных радаров, датчиков, сенсоров и так далее, которыми россияне обнаруживают наши катера, если мы говорим о Magura и Sea Baby. Чтобы этого не было, россиян надо ослепить, надо лишить их глаз, ушей, чтобы они не имели возможности наблюдать за нашими катерами и уничтожать их", – объяснил бывший сотрудник СБУ.

Ступак предположил: из Одессы выходят два десятка украинских катеров, проходят на расстоянии 10-20 километров от Крыма, преодолевают его южное побережье и движутся дальше, в сторону Анапы и Новороссийска.

"То есть главная цель – расчистить дорогу, чтобы не было уничтожения этих БЭКов. Я думаю, такая задача стоит, чтобы до Новороссийска добраться. По крайней мере я бы так ставил задачу", – резюмировал он.

Напомним, в ночь на 30 сентября подразделения Сил специальных операций атаковали беспилотниками радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф". Наши военные отметили, что символическим стало то, что дорогостоящую систему ПВО противника, которая предназначена и для противодействия БПЛА, поразили ударные дроны ССО.

Как писал OBOZ.UA, на днях в оккупированном Крыму произошла "бавовна". В частности, беспилотники поразили нефтебазу в Феодосии. В результате атаки на объекте произошел пожар, а над городом поднялся столб черного дыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!