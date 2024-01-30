Украина должна получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, – Расмуссен

Украина может быть приглашена вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года. Именно это может лишить российского диктатора Владимира Путина стимула продолжать войну и проложить путь к миру.

Видео дня

Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на совместном с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком брифинге в Киеве. Встреча, посвященная официальному запуску Международной рабочей группы по вопросам безопасности, которая должна способствовать процессу евроатлантической интеграции, этому процессу состоялась 24 января.

"По моему мнению, приглашение НАТО должно быть предоставлено Украине уже на саммите в июле. Я знаю: это будет противоречивое и беспрецедентное решение, если мы пригласим в НАТО страну, которая уже находится в состоянии войны", – сказал Расмуссен.

Он отметил, что скептики наведут контраргумент о том, что "пока будет продолжаться война, НАТО не может предоставить приглашение Украине". Но это, по его мнению, очень опасно, потому что усилит намерение российского диктатора продолжать войну.

"Это де-факто дает Путину право вето, и, очевидно, это неприемлемо. Вот почему я считаю, что мы должны продемонстрировать, что мы искренни, когда говорим, что Украина присоединится к Альянсу. это приглашение скажет Путину: тебе этого не предотвратить, мы не позволим тебе победить в этой войне, Украина является неотъемлемой частью НАТО", – объяснил политик.

Расмуссен отметил, что Запад не может позволить достичь Путину хоть какого-либо успеха в Украине, потому что это будет сигнал остальному миру.

"Если Путин может забрать Крым, тогда Китай может забрать Тайвань. Это факт", – аргументировал он.

Бывший генсек НАТО резюмировал, что международная рабочая группа займется тем, как использовать приглашение Украины для остановки войны.

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО в 2009-2014 годах Андерсом Фогом Расмуссеном. Глава и основатель компании Rasmussen Global находится в нашей стране с визитом.

OBOZ.UA сообщал, что, по словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, встреча Владимира Зеленского с Виктором Орбаном готовится. Но о конкретной дате во время встречи в Ужгороде речь не шла.

Как стало известно сегодня, 30 января Венгрия, похоже, не спешит ни налаживать добрососедские отношения с Украиной, ни ратифицировать вступление Швеции в НАТО. В правительстве страны заявили, что до встречи премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским еще долго ждать, а членство Швеции может подождать до конца февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!