ВСУ частично разрушили нефтебазу порта 'Кавказ' возле Керчи: опубликованы спутниковые фото

В ночь на 31 мая украинские военные поразили нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края РФ. Вражеский объект был частично разрушен, что подтверждают спутниковые снимки.

На них видны последствия удара по нефтяному терминалу порта "Кавказ", который находится вблизи оккупированной Керчи. Соответствующие снимки Planet Labs оказались в распоряжении проекта "Радио Свобода" "Схемы".

Согласно этим изображениям, повреждения получила часть нефтяного терминала, расположенная на территории порта "Кавказ". Степень поражения можно оценить, сравнивая снимок за 31 мая с тем, который спутник сделал за день до атаки.

Также на свежем снимке видно, что россияне после удара убрали из акватории порта большие судна.

По данным "Крым.Реалии", пораженная нефтебаза в порту "Кавказ" играет важную роль в поставках Россией топлива на оккупированные ею территории. Речь идет в частности о Крыме, а также об отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Частичное поражение нефтебазы, а также выведение из строя железнодорожного парома "Авангард" может существенно усложнить логистику для российской армии в Крыму и на юге Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 31 мая в РФ пожаловались на "атаку ВСУ" на нефтебазу, в результате которой пожар вспыхнул в Темрюкском районе Краснодарского края. В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение нефтяного терминала порта "Кавказ".

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