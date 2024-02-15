ВСУ дали отпор оккупантам на левобережье Херсонщины, за сутки на фронте поражены три склада БК врага и средства РЭБ – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает применять присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Путинские войска наносят ракетные и авиационные удары, а также производят обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по мирным жителям.

Только за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из РСЗО. На фронте 14 февраля произошло 83 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 15 февраля.

В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры. Утром 15 февраля путинские террористы устроили очередную массированную ракетную атаку по Украине, применив стратегическую авиацию.

Под авиационным ударом были Новосадово, Резниковка, Кузьминовка, Раздолевка, Ивановское, Нью-Йорк, Александрополь, Новоалександровка, Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Орловка, Ласточкино, Константиновка, Водяное, Угледар, Шевченко Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказалось более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку в районе Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Северного и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 3 зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийским средствам, 3 складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 3 средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, утром 15 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за того, что российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они совершили пуски ракет типа Х-101/555/55, а параллельно враг атаковал и "Калибрами".

Ранее сообщалось, что в государстве-агрессоре продолжают наращивать производство разных видов беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, оккупанты модернизируют БПЛА, например "Шахеды" и "Ланцеты".