ВСУ дали отпор оккупантам в районе Старомайорского и Марьинки, уничтожены две станции РЭБ врага и узел связи – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны продолжали сдерживать наступление врага и дали отпор оккупантам в районе Старомайорского, Марьинки, Авдеевки и других населенных пунктах. Украинские подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства оккупантов на их огневых позициях, 2 района, где противник сконцентрировал свой личный состав, оружие и технику, 2 станции РЭБ врага и узел связи.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. За последние сутки авиация Сил обороны совершила 10 налетов по позициям противника.

Так, 2 удара были нанесены по зенитно-ракетному комплексу противника. Кроме того, за эти сутки наши защитники уничтожили 7 ударных беспилотников противника типа "Шахед-136". Всего произошло 34 боевых столкновения.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, удерживают позиции на достигнутых рубежах и выполняют мероприятия по контрбатарейной борьбе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного, Константиновки, Поповки и Александровки, расположенных в Сумской области. Также были произведены обстрелы минометами и артиллерией более чем в 25 населенных пунктах, в частности в Клюсах, Елином, Блешне, Карповичах (Черниговская область), Заречье, Поповке, Тимофеевке, Стукаловке (Сумская область), а также Удях, Гурьевке Козачок , Стрелочки, Охримовцы и Строевцы в Харьковской области.

На Купянском направлении враг пытался вести наступательные операции, однако получил поражение в районе Надежды и к югу от Новоселовского, которые расположены в Луганской области. Было зафиксировано более 15 случаев артиллерийских и минометных обстрелов противника, которые направлялись на различные населенные пункты, в частности, Каменку, Редкодуб, Двухлетнюю, Западную, Кондрашовку, Голубовку, Купянск и Кисловку в Харьковской области.

На Лиманском направлении противник устроил авиационные атаки в районах Макеевки, Невского и Белогоровки (Луганская область), а также Новомихайловки (Донецкая область). Кроме того, противник обстрелял из артиллерии населенные пункты Невское и Белогоровка (Луганская область), а также Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевку (Донецкая область).

На Бахмутском направлении противник предпринимал неуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности Васюкивка, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Предтечино, и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении, несмотря на интенсивные обстрелы авиацией и артиллерией противника, наши защитники продолжают удерживать позиции и сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки, расположенной в Донецкой области. Вражеская авиация нанесла удар в районе Северного, также в Донецкой области. Более 10 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Очеретино, Новокалиново, Новоселовка Первая, Авдеевка, и Северное в Донецкой области, подверглись артиллерийским обстрелам.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки в Донецкой области. Были зафиксированы артиллерийские обстрелы в более чем 10 населенных пунктах, в частности в Красногоровке, Остром, Георгиевке, Парасковеевке и Новомихайловке также в Донецкой области.

На направлении Шахтерска враг безуспешно пытался восстановить свои позиции, потерянные в районе Старомайорского Донецкой области. В этом районе был нанесен авиационный удар на населенный пункт, упомянутый выше. Кроме этого, артиллерийские обстрелы были зафиксированы в Водяном, Угледаре, Богоявленце, Пречистовке, Золотой Ниве, Великой Новоселке и Благодатном, также расположенном в Донецкой области.

В Запорожском направлении вражеская сторона устроила авиационный удар в районе Малой Токмачки, расположенной в Запорожской области. Более 15 населенных пунктов, включая Ольговское, Красное, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское, и Плавные в Запорожской области, а также Никополь в Днепропетровской области, подверглись артиллерийским обстрелам.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казацкого в Херсонской области. Более 20 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Республиканец, Красный Маяк, Дорожное, Львове, Казацкое, Антоновку и Громадное в Херсонской области, а также город Херсон, Куцуруб, Очаков и Дмитровку в Николаевской области, подверглись артиллерийским обстрелам со стороны врага.

Напомним, что украинская противовоздушная оборона ночью четверга, 10 августа, уничтожила семь вражеских дронов-камикадзе Shahed иранского производства. В общей сложности войска РФ запустили по нашей стране десять таких БПЛА. За прошедшие сутки враг также попал в Ровенскую область, где в результате удара была разрушена нефтебаза.

Ранее сообщалось, что в ООН ответили на ракетный удар по гостинице, где организация помогала гражданским. Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Дениз Браун заявила, что в гостинице в Запорожье, которую российские оккупанты 10 августа атаковали ракетами, часто останавливаются сотрудники организации. Она сказала, что террористические удары россиян на гражданские объекты "совершенно недопустимы".