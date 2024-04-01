ВСУ дали отпор врагу на Новопавловском направлении, за сутки на фронте произошло 53 боевых столкновения – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 53 боевых столкновения, во время которых больше всего вражеских атак Силы обороны отразили на Новопавловском направлении. Не менее интенсивные бои идут под Авдеевкой, где оккупанты при поддержке авиации пытались выбить наши подразделения с позиций.

Защитники нанесли захватчикам потери, ударив по их базированию, пунктам управления дронами и военной технике. Новости с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 1 апреля.

Отмечается, что войска РФ накануне нанесли 22 ракетных и 79 авиационных ударов, совершили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и пострадали гражданские лица, разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты инфраструктуры.

За прошедшие сутки российским авиаударам подверглись населенные пункты Александровка Сумской области; Казачья Лопань, Огирцево, Харьков, Борщова, Волчанск, Петропавловка, Котляровка, Чернещина, Першотравневое – Харьковской; Белогоровка на Луганщине; Терны, Ямполевка, Часов Яр, Раздоловка, Уманское, Новобахмутовка, Очеретино, Бердичи, Орловка, Новомихайловка, Победа, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Гуляйполе, Работино – Запорожской. Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Кроме того, ночью оккупанты снова атаковали Украину, применив три БПЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны два дрона были уничтожены.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.

На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели, а на Лиманском трижды при поддержке авиации пытались прорвать оборону наших войск в районе Тернов, но были отбиты.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили восемь вражеских атак возле Белогоровки на Луганщине, Верхнекаменского, Ивановского, Клещиевки и Андреевки на Донетчине, где при поддержке авиации агрессор пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники остановили 13 атак оккупантов в районах Бердичей, Семеновки, Уманского, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать ВС РФ в районах Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области – там захватчики при поддержке авиации 22 раза пытались прорвать нашу оборону.

На Ореховском направлении оккупанты совершили две атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. На Херсонском направлении враг дважды атаковал украинские позиции на левобережье Днепра.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и трем зенитно-ракетным комплексам армии РФ. Подразделения ракетных войск поразили три пункта управления БПЛА, средство противовоздушной обороны, станцию РЭБ и артиллерийское средство врага.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ 30 марта отразили масштабную атаку ВС РФ в районе Авдеевки. Российские силы направили на штурм возле села Тоненькое 36 танков и 12 БМП – украинские защитники уничтожили 20 единиц техники.

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