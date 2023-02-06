ВСУ дают мощный отпор оккупантам, потери РФ растут: захватчики на Запорожье обустроили детскую больницу под госпиталь – Генштаб

Российские оккупационные войска сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. При этом в ходе боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнер".

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 6 февраля.

Путинские террористы нанесли 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова, Дружковки на Доннечине и совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Остается высокой угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районам населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасилевка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачие, Волфин и Александровка на Сумщине, а также Стрелеча, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Бударки и Рубленое Харьковской области.

На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва – Луганской.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись более 25 районов населенных пунктов, среди них – Спорное, Белогоровка, Николаевка, Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Тарасовка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 30 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Миловое, Берислав, Веселое, Ивановка, Никольское, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. Всего войска РФ обстреляли около 20 населенных пунктов.

Противник продолжает нести потери. Так, в населенном пункте Васильевка Запорожской области, оккупанты обустроили местную детскую больницу под военный госпиталь для раненых военнослужащих. Прием детей в больницу прекращен.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

Напомним, ВСУ готовятся к новому крупномасштабному наступлению войск страны-агрессора России. Кровавые власти Кремля будут пытаться вернуть первенство на поле боя и захватить остальную часть Донбасса. Массированная атака может произойти в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что оккупанты концентрируют свои силы на юге и востоке Украины. Войска РФ могут попытаться устроить новое наступление именно на этих направлениях, но операции, скорее всего, будут более концентрированными и будут отличаться от событий 24 февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный аналитик Топ Купер считает, что новое наступление оккупационной российской армии на Украину уже началось, в частности, на востоке. Украинские топ-чиновники уже некоторое время предупреждают, что Россия готовится к новым атакам и они якобы могут начаться к 24 февраля – годовщине полномасштабного вторжения.

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