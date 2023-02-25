ВСУ ''демилитаризовали'' живую силу и средства ПВО врага, оккупанты обустроили пыточную в захваченной Васильевке на Запорожье — Генштаб

По состоянию на 25 февраля российские оккупанты совершили шесть ракетных, пять авиационных ударов и около десяти обстрелов из систем залпового огня Харьковской и Сумской областям. Это нанесло ущерб и мирному населению, и гражданской инфраструктуре.

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При этом в сводках Генштаба ВСУ на Facebook наши военные предупреждают об угрозе новых атак на территории всех регионов страны. Украинцам следует сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Также в течение суток оккупанты совершили атаки:

на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Невское, Белогоровка, Спирное, Федоровка, а также в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности, Новомлинска, Двухлетней, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки в Луганской области. У Гряниковки и Спорного зафиксированы вражеские авиационные удары;

на Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, предпринял несколько безуспешных попыток вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелы подверглись районам 18 населенных пунктов. Среди них – Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка – успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в частности, Авдеевки, Водяного, Острого, Георгиевки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Пречистовки Донецкой области;

на Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 12 населенных пунктов, в частности, Времивка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье и Каменская Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области;

на Херсонском направлении от артиллерийского огня русских оккупационных войск пострадали Новоберислав Херсонской области и Херсона.

Что касается временно оккупированных территорий, то Генштаб сообщает о весьма удручающих условиях, в которых ежедневно живут наши граждане. Патриотам и активистам приходится находиться под давлением, в страхе и постоянном контроле.

"Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили камеру пыток, где содержатся проукраинские граждане", – указало наше военное командование.

Впрочем, ВСУ не дают врагам передышки и продолжают "прореживать" ряды оккупантам. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Зеленского, режиму кремлевского диктатораПутина рано или поздно придет конец. Вполне возможно, что главу страны-агрессора устранят другие "хищники" внутри РФ.