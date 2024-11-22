ВСУ держат рубежи и разрушают планы россиян: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Идут тысяча третьи сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Наибольшая активность окупантов наблюдается на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях. Наши защитники мужественно удерживают рубежи и разрушают планы врага.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 22 ноября по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений.

Российские обстрелы

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Блешне, Александрии, Тимофеевке, Турье, Ободам, Журавке.

Враг нанес четыре авиаудара по Курщине, сбросив при этом четыре КАБа. Также на этом направлении украинские воины отражают вражеские атаки, которых сегодня уже насчитывается 19.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении враг два раза штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районе Зеленой Рощи. Там идет одно боезтолкновение.

На Лиманском направлении агрессор увеличил количество атак до 12. Состоялись боевые действия вблизи Грековки, Новоегоровки, Макеевки, Торского и Тернов. Одно боестолкновение продолжается. Бомбардировочная авиация противника нанесла удар в районе Ивановки.

На Северском направлении враг нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районах Белогоровки, Закотного и Северска.

На Краматорском направлении наши защитники отбивают атаку кафиров в районе Ступочек.

На Торецком направлении захватчик три раза атаковал в Торецком районе. Отбиты две атаки, еще идет один бой.

На Покровском направлении сохраняется высокая активность врага. В районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григоровки, Даченского, Петровки и Пушкиного, 29 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Сейчас продолжаются пять боеприкосновений в районах Миролюбовки, Сухого Яра, Петровки и Пустынки.

В Кураховском направлении ситуация также остается напряженной. Вблизи Берестков, Солнцовки, Новодмитровки, Курахового, Екатериновки, Романовки и Антоновки отражены одиннадцать штурмов, в настоящее время продолжается еще десять боев.

На Времивском направлении агрессор пытается наступать на позиции украинских защитников вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки. Четырнадцать атак уже отбиты, девять еще продолжаются. Противник нанес авиаудары КАБами в районах Великой Новоселки и Нового Комара.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили три штурма врага. Авиаудару потерпело Козацкое.

На других направлениях противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

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