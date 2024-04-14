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ВСУ для успешного отражения наступления армии России необходима помощь США – ISW

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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ВСУ для успешного отражения наступления армии России необходима помощь США – ISW

Ситуация на поле боя на востоке Украины за последние дни значительно обострилась. Российские оккупанты наступают на трех направлениях, а украинским воинам становится все труднее удерживать оборону на фоне дефицита боеприпасов и средств ПВО и практически полного отсутствия военной помощи от США.

И при условии, что Соединенные Штаты не возобновят помощь, существует высокая угроза, что даже плохо обученные и подготовленные оккупационные войска РФ смогут добиться успеха в войне против Украины. Об этом предупредили в Институте изучения войны (ISW)

Аналитики отметили, что российские войска на оперативном уровне действуют сейчас в трех направлениях. Они не усиливают один один, однако оккупанты могут концентрироваться на получении тактических достижений на любом из секторов по собственному выбору.

ВСУ для успешного отражения наступления армии России необходима помощь США – ISW

Об этом заявил и главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский, который 13 апреля констатировал существенное обострение обстановки на восточном фронте за последние дни. По его словам, в настоящее время россияне совершают механизированные атаки на Лиманском, Бахмутском и Покровском направлениях.

Российским наступательным действиям способствует сухая и жаркая погода, что облегчило продвижение тяжелой техники врага. К тому же россияне, несмотря на значительные потери, подтягивают к востоку Украины новые подразделения, пытаясь добиться тактических успехов.

"Усилия России на Лиманском, Часовярском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга, и российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между разными направлениями, а не склоняются ко всем трем в любой момент времени", – отметили аналитики.

Эксперты констатировали, что за предыдущие два года полномасштабной агрессии РФ украинские войска успешно отражали наступления России такого оперативного уровня, не в последнюю очередь благодаря ресурсам, которыми обеспечивали ВСУ США. Поэтому на каком-то этапе Россия была вынуждена завершить свои попытки наступать до того, как смогла добиться значимых в оперативном плане результатов.

Сейчас же, когда украинские войска страдают от нехватки артиллерийских снарядов и средств ПВО, что критически важны для обороны – россияне решили этим воспользоваться.

"Российское военное командование, вероятно, считает, что украинские силы не смогут защищаться от текущих и будущих наступательных операций России из-за задержек или полного прекращения военной помощи США. В последнее время российские войска периодически перемещают внимание между наступательными операциями на Лиманском, Часовярском и Покровском направлениях. Сначала российские войска в начале 2024 года определили первоочередной задачей захвата Авдеевки, параллельно с одновременными, но менее интенсивными операциями на линии Купянск – Сватово – Кременная, затем сконцентрировались на Лиманском направлении, несколько снизив темп под Авдеевкой, а в марте-апреле 2024 года усилия по захвату Часового Яра", – говорится в материале.

Аналитики считают, что оккупационным российским войскам не хватает сил на проведение более одной эффективной широкомасштабной оперативной операции в конкретный момент времени. Эта проблема фиксировалась с самого начала полномасштабного вторжения. Однако теперь оккупанты получили возможность чередовать несколько наступательных усилий, чтобы "растянуть" силы Украины в условиях нехватки украинской артиллерии и противовоздушной обороны.

Эта схема даже позволила части российских подразделений на менее интенсивных направлениях отдыхать и восстанавливаться, пока украинцев атакуют подразделения, которые отдыхали раньше или недавно получили подкрепление.

Далее российское командование в любой момент может активизировать усилия на другом оперативном направлении, заставляя Силы обороны Украины перераспределять свои оборонные ресурсы на театре действий и создавать уязвимые места, которыми российские силы могут воспользоваться.

По данным ISW, оккупанты создают резервы оперативного и стратегического уровня, которые помогут не только поддерживать текущие наступательные операции в Украине, но и, вероятно, перейти в анонсированное наступление весной-летом.

И, по оценкам аналитиков, эти резервы вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или силы эксплуатации второго эшелона и смогут проводить широкомасштабные механизированные штурмы в 2024 году, пока у украинских сил будут средства, чтобы им противостоять. Поэтому российские войска, скорее всего, используют их для переукомплектования или усиления существующих формирований и будут продолжать шлифовку под руководством пехоты с периодическими ограниченными механизированными толчками в выбранном направлении в ключевые моменты.

И здесь многое зависит от того, что будет делать крупнейший союзник Украины – США.

"Если Соединенные Штаты не возобновят оказание помощи Украине, а украинским силам и дальше не будет хватать особо важной артиллерии и боеприпасов противовоздушной обороны, даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска смогут проводить успешные наступательные операции", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что именно нерешительность Запада создала для РФ возможность нового наступления. Кремль пытается помешать развитию украинской оборонной промышленности, имеющей потенциал в будущем выйти на уровень, когда Украина сможет самостоятельно обеспечивать свои потребности. Делают оккупанты это, в частности, уничтожая украинскую энергетику.

Росту активности РФ также способствуют задержки в оказании западной помощи, что открыло возможность России для ударной кампании по Украине и нового наступления.

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