ВСУ для успешного отражения наступления армии России необходима помощь США – ISW

Ситуация на поле боя на востоке Украины за последние дни значительно обострилась. Российские оккупанты наступают на трех направлениях, а украинским воинам становится все труднее удерживать оборону на фоне дефицита боеприпасов и средств ПВО и практически полного отсутствия военной помощи от США.

И при условии, что Соединенные Штаты не возобновят помощь, существует высокая угроза, что даже плохо обученные и подготовленные оккупационные войска РФ смогут добиться успеха в войне против Украины. Об этом предупредили в Институте изучения войны (ISW)

Аналитики отметили, что российские войска на оперативном уровне действуют сейчас в трех направлениях. Они не усиливают один один, однако оккупанты могут концентрироваться на получении тактических достижений на любом из секторов по собственному выбору.

Об этом заявил и главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский, который 13 апреля констатировал существенное обострение обстановки на восточном фронте за последние дни. По его словам, в настоящее время россияне совершают механизированные атаки на Лиманском, Бахмутском и Покровском направлениях.

Российским наступательным действиям способствует сухая и жаркая погода, что облегчило продвижение тяжелой техники врага. К тому же россияне, несмотря на значительные потери, подтягивают к востоку Украины новые подразделения, пытаясь добиться тактических успехов.

"Усилия России на Лиманском, Часовярском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели, но эти операции не поддерживают друг друга, и российские войска все еще, кажется, чередуют акценты между разными направлениями, а не склоняются ко всем трем в любой момент времени", – отметили аналитики.

Эксперты констатировали, что за предыдущие два года полномасштабной агрессии РФ украинские войска успешно отражали наступления России такого оперативного уровня, не в последнюю очередь благодаря ресурсам, которыми обеспечивали ВСУ США. Поэтому на каком-то этапе Россия была вынуждена завершить свои попытки наступать до того, как смогла добиться значимых в оперативном плане результатов.

Сейчас же, когда украинские войска страдают от нехватки артиллерийских снарядов и средств ПВО, что критически важны для обороны – россияне решили этим воспользоваться.

"Российское военное командование, вероятно, считает, что украинские силы не смогут защищаться от текущих и будущих наступательных операций России из-за задержек или полного прекращения военной помощи США. В последнее время российские войска периодически перемещают внимание между наступательными операциями на Лиманском, Часовярском и Покровском направлениях. Сначала российские войска в начале 2024 года определили первоочередной задачей захвата Авдеевки, параллельно с одновременными, но менее интенсивными операциями на линии Купянск – Сватово – Кременная, затем сконцентрировались на Лиманском направлении, несколько снизив темп под Авдеевкой, а в марте-апреле 2024 года усилия по захвату Часового Яра", – говорится в материале.

Аналитики считают, что оккупационным российским войскам не хватает сил на проведение более одной эффективной широкомасштабной оперативной операции в конкретный момент времени. Эта проблема фиксировалась с самого начала полномасштабного вторжения. Однако теперь оккупанты получили возможность чередовать несколько наступательных усилий, чтобы "растянуть" силы Украины в условиях нехватки украинской артиллерии и противовоздушной обороны.

Эта схема даже позволила части российских подразделений на менее интенсивных направлениях отдыхать и восстанавливаться, пока украинцев атакуют подразделения, которые отдыхали раньше или недавно получили подкрепление.

Далее российское командование в любой момент может активизировать усилия на другом оперативном направлении, заставляя Силы обороны Украины перераспределять свои оборонные ресурсы на театре действий и создавать уязвимые места, которыми российские силы могут воспользоваться.

По данным ISW, оккупанты создают резервы оперативного и стратегического уровня, которые помогут не только поддерживать текущие наступательные операции в Украине, но и, вероятно, перейти в анонсированное наступление весной-летом.

И, по оценкам аналитиков, эти резервы вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или силы эксплуатации второго эшелона и смогут проводить широкомасштабные механизированные штурмы в 2024 году, пока у украинских сил будут средства, чтобы им противостоять. Поэтому российские войска, скорее всего, используют их для переукомплектования или усиления существующих формирований и будут продолжать шлифовку под руководством пехоты с периодическими ограниченными механизированными толчками в выбранном направлении в ключевые моменты.

И здесь многое зависит от того, что будет делать крупнейший союзник Украины – США.

"Если Соединенные Штаты не возобновят оказание помощи Украине, а украинским силам и дальше не будет хватать особо важной артиллерии и боеприпасов противовоздушной обороны, даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска смогут проводить успешные наступательные операции", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что именно нерешительность Запада создала для РФ возможность нового наступления. Кремль пытается помешать развитию украинской оборонной промышленности, имеющей потенциал в будущем выйти на уровень, когда Украина сможет самостоятельно обеспечивать свои потребности. Делают оккупанты это, в частности, уничтожая украинскую энергетику.

Росту активности РФ также способствуют задержки в оказании западной помощи, что открыло возможность России для ударной кампании по Украине и нового наступления.