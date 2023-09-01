ВСУ добились успехов в направлении Новопрокоповки на южном фронте – Генштаб

Силы обороны Украины имеют успехи на юге страны в направлении села Новопрокоповка Запорожской области. Оно находится на юг от Работино. Примерно в 23 км от Новопрокоповки расположен город Токмак, временно оккупированный ВС РФ.

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Продвижение наших защитников утром 1 сентября подтвердил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. Его слова передает Telegram-канал Military Media Center.

Ковалев отметил, что воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Они постепенно идут вперед и наносят потери российским захватчикам.

"В направлении Новоданиловка – Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника", – заявил сотрудник ГШ ВСУ.

Отметим, что в официальной сводке, опубликованной утром 1 сентября, Генштаб также сообщил, что на Мелитопольском направлении продолжается украинское контрнаступление. Там защитники закрепляются и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как писал OBOZREVATEL, 31 августа в Генеральном штабу рассказывали, что ВСУ ведут наступление на востоке, южнее Бахмута Донецкой области.

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