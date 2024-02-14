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ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви

Олег Тимченко
War
3 минуты
87
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви

В Вооруженных Силах Украины среди опасных военных операций и непрерывных вызовов все равно есть место для настоящей любви. Несмотря на войну, сердца украинских военных остаются открытыми, готовыми отдать любовь и обрести счастье прямо на фронте, иногда, в самых опасных и непредсказуемых условиях.

OBOZ.UA собрал 14 эмоциональных снимков ко Дню Святого Валентина, свидетельствующих о непобедимой силе настоящей любви. Даже в сложные времена, когда судьба страны решается на фронте, светлое чувство не знает помех.

Украинские защитники и защитницы не только отстаивают нашу независимость, но и держат сердце горячим и открытым. На фронте, среди боевых операций, в тяжелых условиях, они обретают настоящую любовь и женятся.

Эти истории любви, разворачивающиеся на фоне канонад, сирен и рисков, становятся примером подлинной преданности и веры в будущее. Они подчеркивают непобедимость духа и несокрушимую волю украинского народа.

И даже в самые трудные моменты, любовь остается сильнейшим оружием, которое дарит силу и вдохновение для преодоления любых препятствий.

ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви
ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви

Напомним, украинский защитник Владислав планировал жениться на любимой Анне еще до войны. Однако 24 февраля 2022 ушел на фронт. Невеста дождалась его с передовой и пара сыграла свадьбу прямо в госпитале.

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