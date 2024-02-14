ВСУ – это любовь! 14 фото ко Дню Святого Валентина, доказывающие силу настоящей любви

В Вооруженных Силах Украины среди опасных военных операций и непрерывных вызовов все равно есть место для настоящей любви. Несмотря на войну, сердца украинских военных остаются открытыми, готовыми отдать любовь и обрести счастье прямо на фронте, иногда, в самых опасных и непредсказуемых условиях.

OBOZ.UA собрал 14 эмоциональных снимков ко Дню Святого Валентина, свидетельствующих о непобедимой силе настоящей любви. Даже в сложные времена, когда судьба страны решается на фронте, светлое чувство не знает помех.

Украинские защитники и защитницы не только отстаивают нашу независимость, но и держат сердце горячим и открытым. На фронте, среди боевых операций, в тяжелых условиях, они обретают настоящую любовь и женятся.

Эти истории любви, разворачивающиеся на фоне канонад, сирен и рисков, становятся примером подлинной преданности и веры в будущее. Они подчеркивают непобедимость духа и несокрушимую волю украинского народа.

И даже в самые трудные моменты, любовь остается сильнейшим оружием, которое дарит силу и вдохновение для преодоления любых препятствий.

Напомним, украинский защитник Владислав планировал жениться на любимой Анне еще до войны. Однако 24 февраля 2022 ушел на фронт. Невеста дождалась его с передовой и пара сыграла свадьбу прямо в госпитале.

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