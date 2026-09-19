ВСУ эвакуировали 21 бойца из окружения и взяли в плен нескольких оккупантов. Видео

Украинские военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка "Скала" вызволили из окружения своих побратимов-сумежников из 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Благодаря смелым действиям удалось спасти 21 защитника страны, а также пополнить обменный фонд.

Видео дня

Об операции рассказала пресс-служба 425 ОШП. На YouTube-канале "Скалы" 18 сентября было опубликовано соответствующее видео.

Известно, что бойцы 159 ОМБр находились на передовых рубежах в неназванном селе без ротации более 10 месяцев. В итоге они оказались в окружении захватчиков и не могли самостоятельно покинуть опасный район.

Группа воинов записала видеообращение, адресованное побратимам из "Скалы". Они просили их о помощи.

Главные истории дня

В 425-й ОШП спланировали и провели боевую операцию по эвакуации.

"Для спасения побратимов бойцам "Скалы" пришлось вести бой и расчищать путь, по которому группы 159-й бригады могли выйти из окружения", – рассказали представители полка.

Боец с позывным "Еврей", офицер управления боем в 425 ОШП, заявил, что потерь во время эвакуации не было. "Ребята хорошо отработали", – сказал он.

Эвакуировать удалось 21 военнослужащего. В ходе штурмовых действий российские позиции были уничтожены, а несколько оккупантов взяты в плен.

Как писал OBOZ.UA:

– На Запорожском направлении Силы обороны Украины поразили самоходную пусковую установку российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". По вражеской технике нанесли удары беспилотники "Дартс" и "Котигорошко" в рамках совместной работы беспилотной составляющей 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла.

– На Константиновском направлении (Донетчина) на вражеские беспилотники "охотятся" наши защитники из рядов "Хижака" – сводной стрелковой бригады Департамента патрульной полиции Украины. Воины показали, как уничтожают опасную технику государства-агрессора.

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