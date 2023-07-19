ВСУ имеют успехи на двух направлениях на юге и выбили врага с позиций возле Орехово-Васильевки – Генштаб

Украинские войска имеют успехи на юге Украины. Они продвинулись на направлениях ВеликаяНовоселка – Старомайорское и Новоселка – Старомайорское.

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А на Бахмутском направлении защитники выбили оккупантов с позиций возле Орехово-Васильевки. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

На юге, по словам Ковалева, Силы обороны имеют успехи в двух направлениях: Великая Новоселка – Старомайорское и Новоселка – Старомайорское. В настоящее время защитники закрепляются на достигнутых рубежах и "наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

Есть частичный успех у украинских воинов и на Бахмутском направлении. Там украинские войска ведут наступательные действия на севере и на юге от Бахмута.

"В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки", – рассказал Ковалев.

Там защитники тоже закрепляются на новых позициях.

При этом, подчеркнул спикер Генштаба, россияне оказывают сопротивление украинским войскам и задействуют резервы. В то же время враг несет значительные потери.

Напомним, в утренней оперативной сводке утром 19 июля в Генштабе рассказали, что оккупанты совершили атаки в районе Марьинки и Красногоровки. Однако ВСУ дали отпор врагу.

Также в ГШ ВСУ обновили данные по потерям России в войне против Украины. Накануне Силы обороны Украины "денацифицировали" 470 оккупантов и уничтожили десятки их техники за сутки.